Nesta sexta-feira (30), uma mulher foi alvo de duas golpistas após solicitar serviços de Internet junto a uma operadora de telecomunicações em Bauru. Logo após a captura da biometria facial da vítima, esta recebeu notificação sobre a formalização de uma proposta fraudulenta de financiamento de veículo junto a uma financeira. Com ajuda da mãe, ela conseguiu deter uma das suspeitas, que foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM) por tentativa de estelionato. Já a segunda suspeita conseguiu fugir.

Segundo o registro policial, após solicitar serviços junto a uma operadora de telecomunicações, a vítima recebeu em sua residência a visita de duas mulheres que se identificaram como representantes da empresa e, depois de confirmarem seus dados pessoais, realizaram a captura de sua biometria facial por meio de um aparelho celular alegando que o procedimento era necessário para a validação cadastral.

Na sequência, a mulher recebeu mensagem informando sobre a aprovação de financiamento em seu nome destinado à compra de um veículo. Ela questionou as duas supostas representantes da empresa de telefonia a respeito da finalidade da captura de sua biometria, e uma delas saiu correndo. A segunda foi detida pela vítima com ajuda da sua mãe até a chegada da PM e levada ao plantão policial.