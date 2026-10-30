Nesta sexta-feira (30), uma mulher foi alvo de duas golpistas após solicitar serviços de Internet junto a uma operadora de telecomunicações em Bauru. Logo após a captura da biometria facial da vítima, esta recebeu notificação sobre a formalização de uma proposta fraudulenta de financiamento de veículo junto a uma financeira. Com ajuda da mãe, ela conseguiu deter uma das suspeitas, que foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM) por tentativa de estelionato. Já a segunda suspeita conseguiu fugir.
Segundo o registro policial, após solicitar serviços junto a uma operadora de telecomunicações, a vítima recebeu em sua residência a visita de duas mulheres que se identificaram como representantes da empresa e, depois de confirmarem seus dados pessoais, realizaram a captura de sua biometria facial por meio de um aparelho celular alegando que o procedimento era necessário para a validação cadastral.
Na sequência, a mulher recebeu mensagem informando sobre a aprovação de financiamento em seu nome destinado à compra de um veículo. Ela questionou as duas supostas representantes da empresa de telefonia a respeito da finalidade da captura de sua biometria, e uma delas saiu correndo. A segunda foi detida pela vítima com ajuda da sua mãe até a chegada da PM e levada ao plantão policial.
Em depoimento à Polícia Civil, a suspeita alegou que havia sido convidada por uma conhecida para auxiliá-la em uma suposta validação de serviço de Internet e que receberia pelo serviço o valor de R$ 100,00. Ela foi autuada em flagrante por tentativa de estelionato mediante fraude eletrônica e ficou presa, à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia. O caso segue sob investigação.