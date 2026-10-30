Botucatu - Durante a averiguação de denúncia de maus-tratos em um apartamento no Jardim Ciranda, a Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) encontrou uma menina de apenas 3 anos em condições precárias de organização e higiene, e em meio a cigarros de maconha espalhados, um deles dentro de um carrinho de bebê. O Conselho Tutelar foi acionado e a criança ficou sob os cuidados da avó paterna.

O fato ocorreu nesta quarta-feira (28), quando policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) cumpriam mandado de busca e apreensão no imóvel relacionado a investigação sobre possíveis maus-tratos contra criança e tráfico de drogas.

Os policiais encontraram o apartamento em condições precárias de organização e higiene, além de cigarros de maconha. Diante das condições constatadas, o Conselho Tutelar foi acionado e, após avaliação, a menina de 3 anos, filha da dona do local, ficou sob cuidados da avó paterna. A mãe da criança foi ouvida na DDM, juntamente com uma amiga que também mora no local, para a continuidade das investigações.