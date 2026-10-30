No próximo dia 7 de novembro, a Livraria Empório Cultural, no Boulevard Shopping, será o ponto de encontro para os amantes da literatura em Bauru. A partir das 19h30, o espaço cultural sediará um evento especial que marca o lançamento oficial de duas novas obras literárias publicadas pela Dialética Editorial. O destaque principal da noite será o lançamento do livro "Um Ato de Amor", de autoria de Luciana Juarez Rodrigues. A obra promete emocionar o público e já desperta grande expectativa na comunidade local.

Aproveitando a ocasião festiva, a noite também contará com o lançamento simultâneo do livro "O Amor Sempre Aproxima", escrito por Lu Gonçalves (Imbeluani). A obra traz como subtítulo "Pedro, um poeta da Estrada de novas experiências", expandindo a oferta cultural da noite com mais uma narrativa profunda.

O evento é aberto ao público e se apresenta como uma excelente oportunidade para leitores conhecerem as autoras, adquirirem exemplares autografados e prestigiarem a produção literária contemporânea.

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