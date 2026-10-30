Confirmado para o dia 7 de novembro, o Fest’UP Bauru 2026 também tem nova programação. As atrações buscam integrar estudantes, profissionais e empresários de comunicação, marketing e negócios com convidados especiais do setor.

Com o tema “Trilhas da Comunicação”, o encontro começa às 9h, com Rafael Silva, que apresenta a palestra “Transformar ou ser transformado” sobre as mudanças no mercado, nas empresas e nas carreiras.

Na sequência, Márcia Palhacci apresenta o case da Unimed Bauru “Gincana Quem Doa Ganha” para mostrar como uma campanha interna mobilizou colaboradores em torno de iniciativa com impacto social.