Confirmado para o dia 7 de novembro, o Fest’UP Bauru 2026 também tem nova programação. As atrações buscam integrar estudantes, profissionais e empresários de comunicação, marketing e negócios com convidados especiais do setor.
Com o tema “Trilhas da Comunicação”, o encontro começa às 9h, com Rafael Silva, que apresenta a palestra “Transformar ou ser transformado” sobre as mudanças no mercado, nas empresas e nas carreiras.
Na sequência, Márcia Palhacci apresenta o case da Unimed Bauru “Gincana Quem Doa Ganha” para mostrar como uma campanha interna mobilizou colaboradores em torno de iniciativa com impacto social.
Outro destaque é o foco na Inteligência Artificial. Às 10h10, Giovanna Pieroni apresenta “Help, Not Hype”, com uma reflexão sobre as competências em IA que estão se tornando essenciais para quem trabalha, cria e se comunica.
Amanda Sanches, da Record Paulista, apresenta o pocket case “Muito Além do Microfone” com reflexões sobre escuta, empatia, presença e conexão com o público. Em seguida, às 11h20, Marcio Zorzella discute questões estratégias e decisivas em informação na palestra “Todas as Trilhas Passam por Mídia”.
Período da tarde
No período da tarde, Leandro Costa e Pedro Scanavez detalham o pocket case da TV TEM, “TV: Mais On do que Nunca”, sobre a relevância da televisão aberta e sua integração com plataformas digitais, valorizando o conteúdo local como ferramenta de conexão entre marcas e públicos.
Às 14h, Gustavo Victorino aborda a relação entre criatividade e adaptação diante das mudanças tecnológicas, dos novos formatos e das transformações nas agências de comunicação e profissões.
Encerrando a programação, das 14h50 às 17h50, Marcelo Bueno ministra a oficina “Inteligência Artificial para o Trabalho Criativo”. Com três horas de atividades práticas, os participantes terão contato com aplicações de ferramentas como Claude, ChatGPT e Gemini em processos de planejamento, produção de conteúdo, identidade visual, análise de métricas e automação.
O Fest’Up Bauru 2026 pretende ampliar o debate sobre os caminhos da comunicação e mostrar como tecnologia, criatividade e inovação estão presentes não apenas nas agências e empresas do setor, mas também nas diferentes profissões e atividades do mercado de trabalho.
Estudantes: descontos e certificados
Iniciativa da APP (Associação dos Profissionais de Propaganda) presente em 10 cidades brasileiras, o Fest’UP é um evento de comunicação realizado com sucesso há 35 anos.
Pelo segundo ano em Bauru, o encontro ocorrerá novamente na FIB (Faculdades Integradas de Bauru). Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.
Há descontos especiais e certificados de participação correspondentes a oito horas de jornada no evento para universitários de cursos de comunicação de Bauru e região.
Serviço
Fest’Up Bauru 2026 — Trilhas da Comunicação
• Data: sábado, 7 de novembro de 2026
• Horário: credenciamento às 8h; programação a partir das 9h
• Local: FIB — Faculdades Integradas de Bauru
• Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/fest-up-bauru-2026/3584075
• Instagram: @festupbauru