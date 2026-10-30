Botucatu - Um homem morreu, na tarde desta sexta-feira (30), após fugir de uma tentativa de abordagem da Polícia Militar (PM) em Avaré, trocar tiros com guardas civis municipais e capotar o carro que conduzia na rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do quilômetro 243, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, o suspeito, J.A.P.C., que seria conhecido nos meios policiais e tinha antecedentes por tráfico de drogas, roubo e crime de natureza sexual, fugiu da abordagem da PM de Avaré conduzindo um Caoa Chery Tiggo 7 preto.

Após ser identificado pela Muralha Digital em Botucatu, o veículo foi acompanhado por equipes da Guarda Civil Municipal (GCM). Nas proximidades da rodovia Marechal Rondon, o condutor teria efetuado disparos contra os agentes, que reagiram à agressão.