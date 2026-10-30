30 de outubro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM BOTUCATU

Homem troca tiros com GCM, foge, capota o carro e morre na Rondon

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CCM - Artesp (ccm.artesp.sp.gov.br)
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o óbito foi constatado no local
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o óbito foi constatado no local

Botucatu - Um homem morreu, na tarde desta sexta-feira (30), após fugir de uma tentativa de abordagem da Polícia Militar (PM) em Avaré, trocar tiros com guardas civis municipais e capotar o carro que conduzia na rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do quilômetro 243, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, o suspeito, J.A.P.C., que seria conhecido nos meios policiais e tinha antecedentes por tráfico de drogas, roubo e crime de natureza sexual, fugiu da abordagem da PM de Avaré conduzindo um Caoa Chery Tiggo 7 preto.

Após ser identificado pela Muralha Digital em Botucatu, o veículo foi acompanhado por equipes da Guarda Civil Municipal (GCM). Nas proximidades da rodovia Marechal Rondon, o condutor teria efetuado disparos contra os agentes, que reagiram à agressão.

Polícia Civil/Divulgação

Na sequência, o suspeito foi atingido, perdeu o controle do automóvel e capotou. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o óbito foi constatado no local. A Polícia Científica foi acionada e o caso segue em andamento.

Equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu foram até o local para a adoção das providências de polícia judiciária cabíveis e acompanhamento dos trabalhos periciais. As circunstâncias da morte deverão ser esclarecidas pela investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários