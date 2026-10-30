Lins - Nos últimos nove meses, a Sabesp registrou 160 ocorrências de entupimento na rede de esgoto de Lins (102 quilômetros de Bauru). No período, foram retiradas 45 toneladas de lixo e areia das tubulações, resultado do descarte irregular de resíduos e de ligações indevidas de água de chuva na rede coletora. Os números evidenciam a necessidade de mudança de comportamento e mostram o impacto do problema para a Companhia e para a população que utiliza o sistema diariamente.

Entre as principais causas das obstruções, estão a ligação irregular de água pluvial diretamente na rede de esgoto, que sobrecarrega o sistema, e o descarte inadequado de materiais como óleo de cozinha, papel higiênico, fraldas, preservativos, cotonetes, tecidos, entre outros objetos que não devem ser lançados na rede.

Essas práticas comprometem o funcionamento das tubulações, provocam extravasamentos e podem tomar as vias públicas – transtornos que podem ser completamente evitados com a colaboração dos usuários.