30 de outubro de 2026
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LIXO NO ESGOTO

Em 9 meses, 45 toneladas de lixo são retiradas do esgoto em Lins

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Arquivo/ Divulgação Sabesp
Fraldas, preservativos, papel e outros materiais encontrados no interior das redes geram obstruções
Fraldas, preservativos, papel e outros materiais encontrados no interior das redes geram obstruções

Lins - Nos últimos nove meses, a Sabesp registrou 160 ocorrências de entupimento na rede de esgoto de Lins (102 quilômetros de Bauru). No período, foram retiradas 45 toneladas de lixo e areia das tubulações, resultado do descarte irregular de resíduos e de ligações indevidas de água de chuva na rede coletora. Os números evidenciam a necessidade de mudança de comportamento e mostram o impacto do problema para a Companhia e para a população que utiliza o sistema diariamente.

Entre as principais causas das obstruções, estão a ligação irregular de água pluvial diretamente na rede de esgoto, que sobrecarrega o sistema, e o descarte inadequado de materiais como óleo de cozinha, papel higiênico, fraldas, preservativos, cotonetes, tecidos, entre outros objetos que não devem ser lançados na rede.

Essas práticas comprometem o funcionamento das tubulações, provocam extravasamentos e podem tomar as vias públicas – transtornos que podem ser completamente evitados com a colaboração dos usuários.

Outro problema recorrente é a ligação de calhas, ralos externos e águas de chuva na rede de esgoto. Como o sistema foi projetado exclusivamente para transportar os esgotos domésticos, o grande volume de água das chuvas provoca sobrecarga nas tubulações e aumenta o risco de transbordamentos.

Além de prejudicar o funcionamento da rede, essa ligação é irregular e dificulta a operação do sistema, especialmente durante temporais. A água da chuva deve ser direcionada para o sistema de drenagem, e nunca para a rede de esgotamento sanitário.

Vale lembrar

O sistema de esgoto foi projetado para receber exclusivamente água servida de banheiros, pias e chuveiros, e não águas de chuva ou resíduos sólidos.

A população pode ajudar com atitudes simples, como não jogar lixo ou óleo na pia, vaso sanitário ou ralos; não conectar calhas e sistemas de drenagem de chuva à rede de esgoto; e, ao identificar irregularidades, denunciar ligações clandestinas ou vazamentos pelos canais oficiais da Sabesp, que são o telefone 0800 055 0195 ou o site www.sabesp.com.br.

Sobre a Sabesp

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) é responsável pelo fornecimento de água e pela coleta e tratamento de esgoto em 376 municípios paulistas e atende 30 milhões de habitantes. É uma das maiores empresas de saneamento ambiental do mundo e a maior do Brasil.

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