Uma carreta elétrica que transporta celulose pelas estradas do Centro-Oeste Paulista ganhou uma missão especial neste Outubro Rosa: levar mensagens de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa da Bracell, que envelopou o veículo em referência à campanha, também dá visibilidade à história de Maiara Fernanda Almeida dos Santos, de 31 anos, motorista da companhia que transformou um sonho de infância em profissão.

Moradora de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) e mãe de quatro meninas, Maiara está na Bracell há cerca de seis meses e conduz uma carreta elétrica com capacidade para transportar 52 toneladas de celulose. O veículo percorre o trajeto entre a fábrica da companhia, em Lençóis Paulista, e o terminal intermodal de Pederneiras.

Para Maiara, estar ao volante representa uma conquista que começou muito antes de sua chegada à empresa. Desde pequena, ela gostava de acompanhar o trabalho de um tio caminhoneiro e sonhava em seguir a mesma profissão. Antes de ingressar na Bracell, trabalhou no atendimento de uma farmácia e também como motorista de ônibus de transporte coletivo.