Uma carreta elétrica que transporta celulose pelas estradas do Centro-Oeste Paulista ganhou uma missão especial neste Outubro Rosa: levar mensagens de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa da Bracell, que envelopou o veículo em referência à campanha, também dá visibilidade à história de Maiara Fernanda Almeida dos Santos, de 31 anos, motorista da companhia que transformou um sonho de infância em profissão.
Moradora de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) e mãe de quatro meninas, Maiara está na Bracell há cerca de seis meses e conduz uma carreta elétrica com capacidade para transportar 52 toneladas de celulose. O veículo percorre o trajeto entre a fábrica da companhia, em Lençóis Paulista, e o terminal intermodal de Pederneiras.
Para Maiara, estar ao volante representa uma conquista que começou muito antes de sua chegada à empresa. Desde pequena, ela gostava de acompanhar o trabalho de um tio caminhoneiro e sonhava em seguir a mesma profissão. Antes de ingressar na Bracell, trabalhou no atendimento de uma farmácia e também como motorista de ônibus de transporte coletivo.
Embora já tivesse habilitação para dirigir veículos pesados, Maiara precisava investir em qualificação para buscar uma oportunidade no transporte de cargas. No final do ano passado, decidiu dar um passo importante: organizou as finanças da família e destinou os salários de dois meses à capacitação profissional. “Eu arrisquei. Meu marido é barbeiro e sempre me apoiou. Fui mãe aos 20 anos e não tive a possibilidade de estudar, mas vi na profissão de motorista um caminho para proporcionar uma qualidade de vida melhor à minha família”, conta.
O investimento abriu caminho para sua primeira oportunidade como motorista de caminhão, na Bracell. Ela começou dirigindo veículos a diesel e, em menos de três meses, passou a operar uma carreta elétrica, tecnologia que contribui para uma logística com menor impacto ambiental.
Uma conquista que inspira outras gerações
Em uma atividade ainda marcada pela predominância masculina, Maiara encontrou na profissão a possibilidade de crescimento e realização pessoal. A rotina nas estradas é conciliada com a maternidade graças ao apoio da família, que sempre a incentivou a seguir seus objetivos.
O exemplo que recebeu da própria mãe é também o que deseja transmitir às quatro filhas, mostrando que elas podem construir seus caminhos profissionais a partir de suas próprias escolhas. “Minha mãe sempre me incentivou, ela sempre acreditou em mim. E, se minhas meninas quiserem seguir esse caminho, vou incentivar também”, diz.
Para Maiara, a oportunidade de ser motorista representa mais do que uma mudança de profissão. É a realização de um sonho e a possibilidade de construir novas perspectivas para sua família. “Eu sou muito grata e feliz pela oportunidade que estou tendo. A gente tem que acreditar na nossa capacidade e ir em busca de realizar”, completa.