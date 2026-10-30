Macatuba - Macatuba (46 quilômetros de Bauru) sediou, nesta terça-feira (27), o 1.º Seminário Regional A-COR-DAR/SP – Família Acolhedora: Proteção Integral e Direito à Convivência Familiar e Comunitária. Promovido pela LAV – Lar, Amor e Vida, o encontro aconteceu no Teatro Municipal e reuniu representantes de mais de 110 municípios paulistas para discutir os desafios e as possibilidades de fortalecimento do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.

O evento contou com a participação de gestores públicos, profissionais da assistência social, representantes do Sistema de Justiça e organizações da sociedade civil, proporcionando um espaço de troca de experiências e conhecimentos sobre a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Durante todo o dia, os participantes acompanharam palestras, painéis técnicos e debates sobre temas como implantação dos serviços, financiamento, regionalização e a importância da convivência familiar e comunitária para o desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.