Macatuba - Macatuba (46 quilômetros de Bauru) sediou, nesta terça-feira (27), o 1.º Seminário Regional A-COR-DAR/SP – Família Acolhedora: Proteção Integral e Direito à Convivência Familiar e Comunitária. Promovido pela LAV – Lar, Amor e Vida, o encontro aconteceu no Teatro Municipal e reuniu representantes de mais de 110 municípios paulistas para discutir os desafios e as possibilidades de fortalecimento do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.
O evento contou com a participação de gestores públicos, profissionais da assistência social, representantes do Sistema de Justiça e organizações da sociedade civil, proporcionando um espaço de troca de experiências e conhecimentos sobre a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
Durante todo o dia, os participantes acompanharam palestras, painéis técnicos e debates sobre temas como implantação dos serviços, financiamento, regionalização e a importância da convivência familiar e comunitária para o desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
Entre os destaques da programação, esteve a palestra de Jane Valente, que abordou o acolhimento familiar como instrumento de garantia de direitos. O encontro também apresentou o Projeto Acolher, do Ministério Público do Estado de São Paulo, além de experiências de municípios que já desenvolvem o serviço.
Outro tema discutido foi a regionalização do acolhimento familiar, especialmente para municípios de pequeno porte, destacando a importância da cooperação entre as cidades para ampliar o atendimento e garantir a continuidade dos serviços.
Além das discussões técnicas, o seminário deu espaço a relatos de famílias acolhedoras de Itapuí e Bariri, que compartilharam suas vivências e demonstraram, na prática, a importância do acolhimento temporário na vida de crianças e adolescentes.
Durante o evento, a LAV apresentou a metodologia do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora A-COR-DAR, compartilhando sua experiência na implantação, no acompanhamento e na qualificação do atendimento.
Para a diretora-geral da instituição, Gabriela Prado Rodrigues, o encontro representou um importante avanço na construção de uma rede de proteção cada vez mais fortalecida.
“Realizar o 1º Seminário Regional A-COR-DAR/SP foi um momento muito significativo para a LAV. Reunir representantes de mais de 110 municípios, promover o diálogo entre profissionais, gestores e representantes do Sistema de Justiça e compartilhar experiências nos mostra o quanto precisamos continuar investindo nessa construção coletiva. Nosso desejo é que as reflexões deste dia se transformem em ações concretas, fortalecendo os serviços e ampliando as possibilidades de cuidado para crianças e adolescentes”, destacou.
Acolhimento familiar
O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora é uma medida de proteção destinada a crianças e adolescentes que precisam ser temporariamente afastados de suas famílias de origem por determinação judicial.
Diferentemente da adoção, o acolhimento é temporário e oferece um ambiente familiar seguro e acolhedor enquanto são realizadas as ações necessárias para possibilitar o retorno à família de origem ou, quando isso não for possível, o encaminhamento para uma família substituta.
A realização do seminário em Macatuba reforça a importância da articulação regional e da troca de experiências para o fortalecimento das políticas públicas de proteção à infância e à adolescência.
O encontro também evidenciou que garantir o direito à convivência familiar e comunitária exige o trabalho conjunto do poder público, das instituições e da sociedade, assegurando que crianças e adolescentes tenham acesso ao cuidado, à proteção e às oportunidades necessárias para seu desenvolvimento.