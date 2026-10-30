O helicóptero Águia da Polícia Militar (PM) localizou, na manhã desta sexta-feira (30), um carro usado na fuga de quatro criminosos que roubaram momentos antes uma residência no Jardim Estoril, em Bauru. O veículo estava abandonado no meio de uma plantação no Distrito de Guarapuã, em Dois Córregos, na região da rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), que liga Jaú a Brotas. A PM não informou se os objetos roubados foram recuperados.

De acordo com o registro policial, o grupo invadiu o imóvel e roubou os moradores. A PM não divulgou o que foi levado na ação. Imagens de câmeras de monitoramento mostraram que os criminosos fugiram em um carro prata, e equipes da PM saíram em busca do veículo. Os policiais encontraram o carro na rodovia Jaú-Brotas. Houve acompanhamento, mas os suspeitos acabaram fugindo.

O Águia da PM seguiu para a região e montou um cerco junto com policiais do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13º Baep) e dos 4.º e 27.º Batalhões de Polícia Militar do Interior (BPM/I). Por volta das 11h, a tripulação do helicóptero avistou o carro abandonado na plantação e guiou as equipes em terra até o local. O veículo foi apreendido e as buscas pelos criminosos prosseguem. O JCNET/Sampi acompanha o caso e a matéria poderá ser atualizada com novas informações.