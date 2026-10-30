A ex-secretária municipal do Meio Ambiente de Bauru Cilene Chabuh Bordezan teve a prisão preventiva revogada por decisão da ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com a medida, ela poderá responder às investigações relacionadas às suspeitas de irregularidades na concessão dos serviços de resíduos sólidos (lixo) de Bauru em liberdade, desde que cumpra as condições estabelecidas pela Justiça.

Entre as restrições impostas está a proibição de comunicação com os demais investigados no caso, medida que busca evitar eventual interferência na apuração dos fatos e preservar o andamento das investigações. A decisão segue a linha de medidas adotadas em relação a Hamilton Agle, da Estre Ambiental, que também obteve a liberdade em decisão liminar.

Cilene é investigada na Operação Cavalo de Troia, do Ministério Público (MP), que apura suspeitas de fraudes e irregularidades no processo de contratação dos serviços de limpeza urbana e destinação de resíduos (lixo) em Bauru, estimada em aproximadamente R$ 4,8 bilhões ao longo de 30 anos, mas que não chegou a ser finalizado. Ou seja, não houve licitação nem contratação. A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP.