A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta semana a implantação de um novo sistema informatizado nas farmácias municipais. A mudança tem como objetivo modernizar os processos internos, melhorar a gestão e aprimorar o atendimento à população.

Durante o período de adaptação à nova ferramenta, podem ocorrer instabilidades pontuais e aumento no tempo de espera em algumas unidades. Segundo a Secretaria de Saúde, as equipes estão acompanhando a implantação e trabalhando para minimizar eventuais transtornos. O atendimento permanece normalmente disponível nas farmácias municipais. A expectativa da Prefeitura é de que o sistema esteja estabilizado ao longo da próxima semana.

A Secretaria de Saúde agradece a compreensão dos usuários e destaca que a modernização busca tornar os serviços mais eficientes e organizados.