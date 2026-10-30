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SAÚDE

Farmácias municipais de Bauru passam por modernização

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução de Internet/Farmácia Popular do Centro
Implantação de novo sistema informatizado pode provocar instabilidades
Implantação de novo sistema informatizado pode provocar instabilidades

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta semana a implantação de um novo sistema informatizado nas farmácias municipais. A mudança tem como objetivo modernizar os processos internos, melhorar a gestão e aprimorar o atendimento à população.

Durante o período de adaptação à nova ferramenta, podem ocorrer instabilidades pontuais e aumento no tempo de espera em algumas unidades. Segundo a Secretaria de Saúde, as equipes estão acompanhando a implantação e trabalhando para minimizar eventuais transtornos. O atendimento permanece normalmente disponível nas farmácias municipais. A expectativa da Prefeitura é de que o sistema esteja estabilizado ao longo da próxima semana.

A Secretaria de Saúde agradece a compreensão dos usuários e destaca que a modernização busca tornar os serviços mais eficientes e organizados.

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