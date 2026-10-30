Uma mulher de 28 anos, procurada pela Justiça pelo crime de furto qualificado, foi presa na tarde desta quinta-feira (29), no bairro Parque dos Ypês, em Bariri. A abordagem foi realizada por policiais militares do Canil do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), por volta das 15h20.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava o Patrulhamento de Ações Especiais de Polícia com Cães quando recebeu informações sobre a existência de um mandado de prisão expedido pela Comarca de Bauru contra a mulher. Após localizá-la, os policiais realizaram a abordagem e a busca pessoal, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado. No entanto, durante consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência do mandado, relacionado ao artigo 155, parágrafo 4º, do Código Penal, que trata do crime de furto qualificado.
A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia de Bariri, onde a ocorrência foi apresentada. Ela permaneceu presa e à disposição da Justiça.