30 de outubro de 2026
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Mulher que cometeu furto é presa pelo Baep em Bariri

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Baep/Divulgação
Abordagem foi realizada com apoio de cães do Canil, no bairro Parque dos Ypês
Abordagem foi realizada com apoio de cães do Canil, no bairro Parque dos Ypês

Uma mulher de 28 anos, procurada pela Justiça pelo crime de furto qualificado, foi presa na tarde desta quinta-feira (29), no bairro Parque dos Ypês, em Bariri. A abordagem foi realizada por policiais militares do Canil do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), por volta das 15h20.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava o Patrulhamento de Ações Especiais de Polícia com Cães quando recebeu informações sobre a existência de um mandado de prisão expedido pela Comarca de Bauru contra a mulher. Após localizá-la, os policiais realizaram a abordagem e a busca pessoal, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado. No entanto, durante consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência do mandado, relacionado ao artigo 155, parágrafo 4º, do Código Penal, que trata do crime de furto qualificado.

A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia de Bariri, onde a ocorrência foi apresentada. Ela permaneceu presa e à disposição da Justiça.

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