Indígenas da Terra Indígena de Araribá, em Avaí (39 quilômetros de Bauru), sofreram ameaças após o resultado das eleições presidenciais de 2026. Segundo os caciques Chicão Terena (Aldeia Kopenoti) e Maurício Camilo (Aldeia Ekeruá), e os vice-caciques Jederson Santos (Aldeia Nimuendaju) e Richard Caetano (Aldeia Tereguá), após o fim da eleição, começaram a circular em um grupo de WhatsApp da cidade gravações de áudio com conteúdo ofensivo, discriminatório e ameaçador contra os indígenas moradores da Terra de Araribá.

Além de ofensas, as mensagens mencionam violência armada e o corte das cestas básicas que algumas famílias das quatro aldeias recebem da prefeitura. Nas mensagens trocadas entre dois moradores de Avaí, o suposto autor afirma: “A hora que eles vacilarem, nós vamos meter o fumo nesses caras aí. Pode ter certeza disso. Não vamos dar moleza, não”.

Em outro trecho da conversa, é mencionado o corte das cestas básicas, com a afirmação de que ninguém poderia interferir: “Não tem prefeito, não tem ninguém aí que pode impedir, tá bom? Temos que fazer alguma coisa pelo nosso município”.