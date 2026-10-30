30 de outubro de 2026
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EM BOTUCATU

Homem usa foice para ameaçar desafeto após aposta online

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo JCNET
Estes jogos estão proibidos no Brasil desde 6 de outubro
Estes jogos estão proibidos no Brasil desde 6 de outubro

Uma discussão envolvendo aposta online ilegal terminou em ameaça de morte e mobilizou a Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru) para conter um indivíduo que estava de posse de uma foice e colocou em risco a vida de outro homem, no final da noite desta quinta-feira (29). O endereço da briga não foi divulgado. As informações são do portal Acontece Botucatu.

Segundo a corporação, a vítima acionou os guardas civis após ser ameaçada. O suspeito disse que cortaria sua barriga. Os agentes de segurança foram até o endereço indicado e apreenderam a foice e uma faca. Questionado, o suspeito confirmou a ameaça e alegou que o desentendimento havia sido motivado por questões financeiras relacionadas a jogos online e à internet. A vítima relatou ainda que já teria sofrido outras ameaças do mesmo indivíduo, que, segundo ela, seria usuário de drogas.

Os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada como ameaça, e ambos foram liberados. A proibição de apostas esportivas e jogos online no Brasil está em vigor desde 25 de setembro de 2026, estabelecida pela Medida Provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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