Uma discussão envolvendo aposta online ilegal terminou em ameaça de morte e mobilizou a Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru) para conter um indivíduo que estava de posse de uma foice e colocou em risco a vida de outro homem, no final da noite desta quinta-feira (29). O endereço da briga não foi divulgado. As informações são do portal Acontece Botucatu.

Segundo a corporação, a vítima acionou os guardas civis após ser ameaçada. O suspeito disse que cortaria sua barriga. Os agentes de segurança foram até o endereço indicado e apreenderam a foice e uma faca. Questionado, o suspeito confirmou a ameaça e alegou que o desentendimento havia sido motivado por questões financeiras relacionadas a jogos online e à internet. A vítima relatou ainda que já teria sofrido outras ameaças do mesmo indivíduo, que, segundo ela, seria usuário de drogas.

Os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada como ameaça, e ambos foram liberados. A proibição de apostas esportivas e jogos online no Brasil está em vigor desde 25 de setembro de 2026, estabelecida pela Medida Provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.