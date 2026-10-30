A Polícia Militar Rodoviária reforçará o policiamento e intensificará a fiscalização de trânsito nas rodovias paulistas durante o feriado prolongado de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (2). A operação começou na tarde desta quinta-feira (29) e tem como objetivo ampliar a segurança viária diante da expectativa de aumento no fluxo de veículos.

A previsão é de que cerca de 3,2 milhões de veículos circulem pelas rodovias paulistas ao longo do feriado, com maior concentração nas estradas próximas à capital. As regiões turísticas do Estado também devem registrar movimentação intensa. Entre as orientações aos motoristas estão a revisão preventiva dos veículos, com atenção aos pneus, freios, iluminação e níveis de óleo, além do planejamento do trajeto antes de pegar a estrada.

A Polícia Rodoviária também recomenda respeitar os limites de velocidade, manter distância segura dos demais veículos e fazer pausas para descanso durante viagens mais longas. Outra orientação é não dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A colaboração dos motoristas é considerada fundamental para prevenir acidentes e garantir viagens mais seguras durante o período.