O Escritório Regional do Sebrae-SP em Bauru celebrou, nesta terça-feira (27), 35 anos de atuação no fortalecimento dos pequenos negócios e na promoção do empreendedorismo, da inovação e do desenvolvimento econômico regional. O evento de comemoração, realizado no Teatro Universitário da FOB/USP, reuniu autoridades, lideranças locais, parceiros e colaboradores em uma noite especial marcada pelo reconhecimento da trajetória da instituição e das parcerias que contribuíram para impulsionar o empreendedorismo e o desenvolvimento da região ao longo de mais de três décadas.
A programação comemorativa mesclou conteúdo, descontração e homenagens, com apresentações artísticas da Camerata do Sesi e do grupo Circo Show com interações com o público presente. A celebração também contou com um momento dedicado ao reconhecimento dos parceiros institucionais que, ao longo dos anos, têm contribuído para fortalecer o ambiente de negócios, ampliar as oportunidades aos empreendedores ao estimular o crescimento e a competitividade dos pequenos negócios nos 37 municípios atendidos pelo Escritório Regional.
Durante a cerimônia de abertura, o gerente regional do Sebrae-SP em Bauru, Wilson Nishimura, destacou a importância da atuação conjunta com as instituições parceiras e prefeituras, e reconheceu o comprometimento de toda a equipe no apoio diário aos micros e pequenos negócios.
“São 35 anos de uma história construída não apenas pelo Sebrae-SP, mas também por todos os que estão presentes aqui, nossos parceiros. As conquistas também são de vocês. Acima de tudo, o mérito é dos empreendedores, que acreditam nas oportunidades e colocam em prática as soluções, os programas e as ações desenvolvidas pelo Sebrae e pelas instituições parceiras. Neste momento tão especial, quero expressar minha gratidão a toda a nossa equipe, aos analistas, consultores, agentes ALI, bolsistas do PEIEX, estagiários e profissionais terceirizados, que contribuem diariamente para transformar conhecimento em oportunidades e fortalecer o empreendedorismo em nossa região. A todos, o meu muito obrigado”, ressaltou Nishimura.
Ao longo dessa trajetória, o Sebrae-SP também consolidou sua atuação por meio de parcerias estratégicas com prefeituras, associações comerciais, sindicatos, entidades de classe e outras instituições. Essa articulação tem sido fundamental para ampliar o alcance das iniciativas, fortalecer o empreendedorismo e levar conhecimento, capacitação e oportunidades aos pequenos negócios de toda a região.
Paulo Juliano Nicolielo Junior, prefeito de Arealva esteve presente no evento e comemorou a parceria. "Quero parabenizar o Sebrae-SP e toda a sua equipe pelos 35 anos de atuação, levando conhecimento, capacitação e oportunidades para toda a nossa região. Em Arealva, a instituição desempenha um papel fundamental no fortalecimento do empreendedorismo rural, oferecendo apoio e orientação aos pequenos produtores e contribuindo para o desenvolvimento das propriedades rurais. Além disso, tem sido uma importante parceira dos empresários do município, proporcionando acesso a conhecimento, qualificação e oportunidades de networking por meio de suas iniciativas e ações”, celebra.
Gisela Casarin, diretora titular do Ciesp Bauru enalteceu a parceria entre as instituições. “São 35 anos de uma trajetória marcada pela dedicação, competência e compromisso com o fortalecimento dos pequenos negócios. O Sebrae-SP é um importante parceiro do Ciesp, e essa relação de cooperação e apoio mútuo tem sido fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico de Bauru e de toda a região. Parabenizo o Wilson e toda a sua equipe pelo excelente trabalho realizado ao longo desses anos e pela contribuição significativa ao empreendedorismo regional”, declara.
“É um prazer e uma honra representar o Sesi nesta celebração especial dos 35 anos do Sebrae-SP em Bauru, uma instituição de grande relevância para o desenvolvimento da nossa região, especialmente pelo trabalho de apoio as pequenas empresas. No Sesi, temos muitos estudantes com espírito empreendedor, e o Sebrae é um braço importante para conduzi-los a um caminho próprio ao oferecer orientação, conhecimento e oportunidades para que possam transformar suas ideias em projetos e construir seus próprios negócios. Parabenizo toda a equipe pela trajetória e pela importante contribuição ao empreendedorismo regional”, destacou o gerente regional das unidades do Sesi de Bauru e Botucatu, Pedro Caliari.
Tradição e trajetória de desenvolvimento no centro-oeste paulista
Os 35 anos do Escritório Regional representam uma história construída em conjunto com empreendedores, parceiros e colaboradores, que sempre acompanharam as transformações do mercado e as necessidades dos pequenos negócios. A celebração reforçou o compromisso do Sebrae-SP com o desenvolvimento sustentável da região, por meio do acesso ao conhecimento, da inovação e do incentivo ao crescimento das micro e pequenas empresas.
Inaugurado em 27 de outubro de 1991, o Escritório Regional do Sebrae-SP em Bauru consolidou-se, ao longo de seus 35 anos de atuação, como uma importante referência no fortalecimento do empreendedorismo e no estímulo à geração de emprego, renda e novas oportunidades de negócios no centro-oeste paulista. Por meio de atendimentos, capacitações, projetos e iniciativas voltadas à educação empreendedora, a instituição tem contribuído para o desenvolvimento dos pequenos negócios e o fortalecimento do ambiente empreendedor nos municípios de sua área de abrangência.
A força da atuação do escritório é demonstrada em seus números de atendimento. Até setembro deste ano, foram realizados 76.928 atendimentos nos 37 municípios atendidos pela regional, por meio dos pontos de atendimento do Sebrae Aqui presentes nos parceiros municipais, sendo 18.865 voltados para pessoas físicas e 14.382 para pessoas jurídicas.
O Escritório Regional em Bauru fica localizado na Avenida Duque de Caxias, 16-82, Vila Cardia, com horário de atendimento presencial das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. Informações pelo telefone (14) 3104-1715 ou pelo whatsapp (14) 3104-1738. Confira a cobertura fotográfica no link https://www.flickr.com/photos/sebraesp/