O Escritório Regional do Sebrae-SP em Bauru celebrou, nesta terça-feira (27), 35 anos de atuação no fortalecimento dos pequenos negócios e na promoção do empreendedorismo, da inovação e do desenvolvimento econômico regional. O evento de comemoração, realizado no Teatro Universitário da FOB/USP, reuniu autoridades, lideranças locais, parceiros e colaboradores em uma noite especial marcada pelo reconhecimento da trajetória da instituição e das parcerias que contribuíram para impulsionar o empreendedorismo e o desenvolvimento da região ao longo de mais de três décadas.

A programação comemorativa mesclou conteúdo, descontração e homenagens, com apresentações artísticas da Camerata do Sesi e do grupo Circo Show com interações com o público presente. A celebração também contou com um momento dedicado ao reconhecimento dos parceiros institucionais que, ao longo dos anos, têm contribuído para fortalecer o ambiente de negócios, ampliar as oportunidades aos empreendedores ao estimular o crescimento e a competitividade dos pequenos negócios nos 37 municípios atendidos pelo Escritório Regional.

Durante a cerimônia de abertura, o gerente regional do Sebrae-SP em Bauru, Wilson Nishimura, destacou a importância da atuação conjunta com as instituições parceiras e prefeituras, e reconheceu o comprometimento de toda a equipe no apoio diário aos micros e pequenos negócios.