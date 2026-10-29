Listas de empresas de Bauru associadas por terceiros a posicionamentos políticos circulam nas redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApp, acompanhadas de campanhas de boicote. São vários os estabelecimentos comerciais onde as mensagens pedem para que as pessoas parem de consumir nesses locais. Um desses comércios que são vítimas em Bauru, o tradicional Bar da Nelma, situado na quadra 4 da rua Capitão Gomes Duarte, no Jardim Estoril, se manifestou nas redes sociais, repudiando esse grave problema, assim como a OAB Bauru (veja abaixo). O JC/JCNET acionou a Polícia Civil de Bauru e nenhum boletim de ocorrência foi registrado até o momento.

“Recentemente, nosso nome, Bar da Nelma, foi incluído de forma indevida em uma lista associada a posicionamentos políticos que tem circulado em grupos de WhatsApp para incentivar boicotes comerciais! Essa inclusão foi feita sem o nosso conhecimento, sem autorização e sem qualquer solicitação de nossa parte. Não nos posicionamos publicamente, nem apoiamos nenhum candidato ou partido”, destaca o texto.

A nota segue: “O Bar da Nelma é um bar familiar de 21 anos de tradição, que preza pelo trabalho, pela boa comida e cerveja gelada e pelo respeito a cada cliente que nos escolhe diariamente. Reforçamos nosso respeito a todas as opiniões, visando sempre que o nosso compromisso é servir a cerveja mais gelada, a melhor porção de boteco e o melhor pagode e sertanejo para curtir com os amigos e a família”, finaliza a publicação na página do estabelecimento.