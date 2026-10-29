Avaí - A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES) iniciou nesta quarta-feira (28) uma ação para ensinar crianças e adolescentes de Avaí (39 quilômetros de Bauru) a reconhecer os sinais de um acidente vascular cerebral (AVC) e pedir ajuda imediatamente. As atividades são realizadas em parceria com a Prefeitura de Avaí, Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), e Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems), além do programa Fast Heroes, e têm continuidade nesta quinta-feira (28).

A programação atende participantes de 5 a 14 anos das aldeias Kopenoti, Ekeruá, Nimuendaju e Tereguá, na Terra Indígena Araribá, além de alunos da Escola Municipal Professora Elza de Oliveira Antônio.

Com atividades lúdicas, o Fast Heroes ensina a identificar alterações que podem indicar um AVC e reforça a necessidade de acionar o atendimento de urgência. A proposta também é levar esse conhecimento às famílias, por meio do que as crianças aprendem e compartilham em casa.