O Jardim Botânico Municipal de Bauru encerra neste sábado (31) a programação especial do Mês das Crianças com o "Halloween contra a dengue", das 9h às 16h. A entrada é gratuita e aberta ao público. A iniciativa tem como objetivo promover a educação ambiental e conscientizar a população sobre a prevenção da dengue e os cuidados com animais sinantrópicos, por meio de atividades educativas, lúdicas e interativas para pessoas de todas as idades. O evento também celebra o Dia do Saci, valorizando o folclore brasileiro.

Durante o evento, o público poderá conhecer alguns dos animais sinantrópicos mais comuns na região, como aranhas-marrom, armadeiras e aranhas-lobo, escorpiões, que brilham sob luz ultravioleta (UV), caramujos, opiliões, lacraias, cobras, ratos e outros. "É uma oportunidade para aprender sobre esses seres, seus hábitos e os cuidados necessários para evitar acidentes e prevenir problemas de saúde", explica a prefeitura, por meio de nota.

A programação também conta com o teatro de fantoches "Dona Belmira e seu netinho Juquinha", que entram em cena para ensinar, de forma divertida, como combater o mosquito da dengue e prevenir a doença; e apresentações da banda "O Fim da Picada", com músicas autorais e paródias que vão levar ao público mensagens de conscientização sobre a prevenção da dengue, unindo informação e diversão, e da mosquita da dengue e dança do Tic Tic, atividade interativa com música, dança e entrega de lembrancinhas.