O Jardim Botânico Municipal de Bauru encerra neste sábado (31) a programação especial do Mês das Crianças com o "Halloween contra a dengue", das 9h às 16h. A entrada é gratuita e aberta ao público. A iniciativa tem como objetivo promover a educação ambiental e conscientizar a população sobre a prevenção da dengue e os cuidados com animais sinantrópicos, por meio de atividades educativas, lúdicas e interativas para pessoas de todas as idades. O evento também celebra o Dia do Saci, valorizando o folclore brasileiro.
Durante o evento, o público poderá conhecer alguns dos animais sinantrópicos mais comuns na região, como aranhas-marrom, armadeiras e aranhas-lobo, escorpiões, que brilham sob luz ultravioleta (UV), caramujos, opiliões, lacraias, cobras, ratos e outros. "É uma oportunidade para aprender sobre esses seres, seus hábitos e os cuidados necessários para evitar acidentes e prevenir problemas de saúde", explica a prefeitura, por meio de nota.
A programação também conta com o teatro de fantoches "Dona Belmira e seu netinho Juquinha", que entram em cena para ensinar, de forma divertida, como combater o mosquito da dengue e prevenir a doença; e apresentações da banda "O Fim da Picada", com músicas autorais e paródias que vão levar ao público mensagens de conscientização sobre a prevenção da dengue, unindo informação e diversão, e da mosquita da dengue e dança do Tic Tic, atividade interativa com música, dança e entrega de lembrancinhas.
O público poderá ainda dançar ao som da música "Zum Zum Zum", com uma apresentação descontraída e cheia de movimento, e participar da Trilha das Crianças com os Heróis da Saúde. Por meio de uma trilha temática, e no clima do Halloween, os Heróis da Saúde conduzirão as crianças por uma experiência educativa com personagens representando animais, como escorpião, aranha, rato, morcego, cachorro e barata, abordando de forma lúdica questões relacionadas à saúde e ao meio ambiente.
A realização é da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), e do Jardim Botânico de Bauru, com o apoio da Secretaria de Saúde e das Empresas Amigas da Natureza. O Jardim Botânico fica na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, no km 232, com acesso pelo Zoológico Municipal. Em caso de chuva, as atividades serão adaptadas e transferidas para local coberto, no Centro de Visitação do Jardim Botânico.
Programação
9h às 16h – Exposição de animais sinantrópicos
10h30 – Abertura oficial
10h40 – Teatro de fantoches
11h – Apresentação da banda "O Fim da Picada"
11h30 – Trilha das Crianças com os Heróis da Saúde
14h – Teatro de fantoches
14h20 – Apresentação da banda "O Fim da Picada"
14h50 – Trilha das Crianças com os Heróis da Saúde
16h – Encerramento