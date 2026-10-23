A CPFL Paulista realizou nesta sexta-feira (23) operação conjunta com as polícias Civil e Militar de combate ao furto de energia em uma academia na zona sul de Bauru. No local, equipes encontraram dois medidores para um único prédio. A fraude, constatada pela polícia e pelos técnicos da distribuidora, confirmou a manipulação dos medidores de energia.
A ação faz parte do trabalho permanente de fiscalização da companhia. No primeiro semestre de 2026, a CPFL Paulista identificou 1.436 irregularidades no consumo de energia em toda a sua área de concessão. As ações de combate a fraudes e furtos permitiram recuperar mais de 2 milhões de kWh, volume equivalente ao necessário para abastecer aproximadamente 905 residências durante um ano.
Na região de Bauru, foram constatadas 173 irregularidades nos seis primeiros meses do ano, que representaram a recuperação de 265 mil kWh — energia suficiente para atender cerca de 105 residências por um ano. Os municípios com mais casos de irregularidades foram Marília, com 28 ocorrências, e Bauru, com 21.
Os números fazem parte do novo balanço semestral da companhia e refletem o trabalho contínuo de fiscalização em toda a área de concessão. As irregularidades são identificadas por meio de inspeções, análises técnicas, denúncias da população e, quando necessário, operações realizadas em conjunto com as autoridades policiais.
"A identificação dessas irregularidades vai muito além da recuperação da energia desviada. Estamos falando de situações que podem comprometer a segurança das instalações, afetar a qualidade do fornecimento, colocar em risco quem realiza a intervenção e também as pessoas ao redor, além das nossas equipes que precisam intervir nos medidores e estes podem gerar riscos de segurança em função das manipulações. Por isso, o combate às fraudes e aos furtos é uma atuação permanente da companhia", afirma Jean Oliveira de Santana, gerente de Recuperação de Energia.
Popularmente conhecidas como "gatos", as ligações clandestinas estão entre as irregularidades encontradas pelas equipes, assim como adulterações de medidores e outras intervenções realizadas com o objetivo de impedir ou reduzir o registro correto do consumo de energia.
Por serem executadas sem critérios técnicos e fora dos padrões de segurança, essas intervenções podem sobrecarregar a rede, provocar oscilações e até interromper o fornecimento. Há ainda riscos de curtos-circuitos, incêndios e choques elétricos, que podem atingir não apenas quem realiza a fraude, mas também moradores, trabalhadores e outras pessoas da comunidade.
Crimes que encarecem a energia
O combate às irregularidades também contribui para reduzir perdas que podem impactar os clientes. "Parte das perdas não técnicas, classificação que engloba furtos e fraudes, é considerada nos processos de revisão tarifária da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Portanto, combater essas práticas também é uma forma de contribuir para um sistema mais eficiente e justo para todos", explica Rios.
Situações suspeitas podem ser denunciadas de forma anônima e segura pelo aplicativo CPFL Energia ou pelo site Canal de Denúncias da CPFL.
Lei mais rígida
Para coibir esses crimes, foi sancionada em 28 de julho de 2025 a Lei nº 15.181, que endurece as punições para furto, roubo e receptação de fios, cabos e equipamentos utilizados no fornecimento ou transmissão de energia elétrica. Pela nova lei, a pena para furto qualificado de materiais usados em serviços essenciais foi elevada para 2 a 8 anos de reclusão, além de multa.
Em casos de roubo que comprometa serviços públicos essenciais, a pena passa a ser de 6 a 12 anos de reclusão e multa. Para o crime de receptação simples, a pena pode chegar a 4 anos. Já no caso de receptação qualificada, a pena é de até 8 anos, podendo ser dobrada se envolver bens ligados a serviços essenciais, chegando a até 16 anos de reclusão e multa.
A CPFL Paulista informa que vem intensificando as ações de prevenção e combate aos furtos, com monitoramento constante de áreas críticas, inspeções de rotina em equipamentos de rede e estreita parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar e Defesa Civil. Boletins de Ocorrência são registrados em todos os casos identificados, e a concessionária também atua em operações conjuntas em ferros-velhos e estabelecimentos de compra e venda de sucata, que são os principais destinos do material furtado. O objetivo é interromper a cadeia receptora desses materiais ilícitos.
Denuncie
A população pode contribuir ativamente denunciando suspeitas de furto ou vandalismo na rede elétrica. Os canais de atendimento da CPFL Paulista estão disponíveis 24 horas por dia: WhatsApp (19) 99908-8888, SMS 27351, site cpfl.com.br e aplicativo CPFL Energia. Em caso de emergência ou avistamento de fios partidos, a orientação é ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo número 193 e não se aproximar do local sob nenhuma circunstância.