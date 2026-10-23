A CPFL Paulista realizou nesta sexta-feira (23) operação conjunta com as polícias Civil e Militar de combate ao furto de energia em uma academia na zona sul de Bauru. No local, equipes encontraram dois medidores para um único prédio. A fraude, constatada pela polícia e pelos técnicos da distribuidora, confirmou a manipulação dos medidores de energia.

A ação faz parte do trabalho permanente de fiscalização da companhia. No primeiro semestre de 2026, a CPFL Paulista identificou 1.436 irregularidades no consumo de energia em toda a sua área de concessão. As ações de combate a fraudes e furtos permitiram recuperar mais de 2 milhões de kWh, volume equivalente ao necessário para abastecer aproximadamente 905 residências durante um ano.

Na região de Bauru, foram constatadas 173 irregularidades nos seis primeiros meses do ano, que representaram a recuperação de 265 mil kWh — energia suficiente para atender cerca de 105 residências por um ano. Os municípios com mais casos de irregularidades foram Marília, com 28 ocorrências, e Bauru, com 21.