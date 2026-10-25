Ao acessar o JCNET ou nossas páginas nas redes sociais (Youtube e Facebook) e o som da 96FM e suas redes sociais você poderá acompanhar, em tempo real, a apuração da eleição em Bauru e região, voto a voto. Também análises, entrevistas e projeções do resultado final. Tudo isso a partir das 17h deste domingo (25/10).

Equipes de jornalistas e produtores do JC/JCNET e da 96FM estão mobilizados desde as primeiras horas da manhã deste domingo para apurar e publicar as informações mais relevantes da votação. Às 17h, João Jabbour, Reinaldo Cafeo, Kleber Santos, Ricardo Bizarra iniciam a transmissão do Café com Política especial, ao vivo, ininterrupta, da apuração dos votos para prefeito e vereador, as totalizações parciais e o resultado final.

Assista, ouça e saiba primeiro quem vai ganhar as eleições.