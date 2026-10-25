A Banda Sinfônica Municipal de Bauru realiza, na próxima sexta-feira, no dia 30 de outubro, às 20h, um concerto gratuito em comemoração aos seus 24 anos de história. A apresentação será no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves, no Centro, e contará com a participação de ex-integrantes como solistas. A entrada é gratuita, com ingressos limitados, que devem ser retirados antecipadamente, de forma online, no link https://lets.events/e/concerto-de-aniversario-da-banda-sinfonica-municipal-de-bauru-30-10-20h. Ainda serão disponibilizados 100 ingressos de forma presencial, que devem ser retirados no dia do evento, a partir das 19h, no Teatro Municipal, na Nações Unidas, 8-9, no Centro.
Criada pela Lei Municipal nº 4.861/2002, a Banda Sinfônica se tornou referência na cena musical de Bauru e região. Atualmente, conta com 63 integrantes, com idades entre 11 e 25 anos, que recebem bolsas mensais e participam de atividades de formação musical e apresentações públicas.
NOVOS INSTRUMENTOS
Sob a regência do maestro Devanildo Balmant, a banda também apresentará novos instrumentos adquiridos pela Secretaria Municipal de Cultura: uma flauta, um clarinete, um saxofone tenor e um saxofone barítono. Este último não estará disponível no concerto, pois ainda não chegou, com entrega prevista para novembro.
Segundo o maestro, a apresentação marcará o lançamento oficial dos novos instrumentos. Ele também destacou a importância do projeto na formação dos jovens. "É um projeto que transforma vidas de verdade, pela música, pela arte, mas também pela disciplina, pelo compromisso e por todas as outras coisas que a prática da música coletiva proporciona a um aluno", afirma Devanildo, que acompanha a banda desde sua criação e assumiu a regência em 2018.
EX-ALUNOS COMO SOLISTAS
O concerto contará com a participação de Mateus Lisboa, ex-aluno que atualmente mora no Rio de Janeiro e retornou a Bauru para tocar trompa a peça Cape Horn. "É muito importante estar aqui e poder tocar na cidade onde nasci, onde cresci, para minha família e meus amigos. Vai ser um momento muito especial e significativo para mim", afirma.
Outro convidado é Bruno Celso, que tocará o bombardino, também conhecido como eufônio. Ele conta que conheceu o Projeto Guri e a Banda Sinfônica aos 13 anos e que a experiência despertou seu desejo de seguir carreira musical.
"Ali, decidi que queria ser músico. Quando conheci os projetos, pensei: 'Meu Deus, eu quero isso para minha vida'", relembra.
O músico também destaca a importância das iniciativas de formação musical de Bauru para sua trajetória. "Comecei por causa deles, e tudo o que tenho hoje foi por conta desses grupos. Então, sou eternamente grato", conclui.