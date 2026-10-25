A Banda Sinfônica Municipal de Bauru realiza, na próxima sexta-feira, no dia 30 de outubro, às 20h, um concerto gratuito em comemoração aos seus 24 anos de história. A apresentação será no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves, no Centro, e contará com a participação de ex-integrantes como solistas. A entrada é gratuita, com ingressos limitados, que devem ser retirados antecipadamente, de forma online, no link https://lets.events/e/concerto-de-aniversario-da-banda-sinfonica-municipal-de-bauru-30-10-20h. Ainda serão disponibilizados 100 ingressos de forma presencial, que devem ser retirados no dia do evento, a partir das 19h, no Teatro Municipal, na Nações Unidas, 8-9, no Centro.

Criada pela Lei Municipal nº 4.861/2002, a Banda Sinfônica se tornou referência na cena musical de Bauru e região. Atualmente, conta com 63 integrantes, com idades entre 11 e 25 anos, que recebem bolsas mensais e participam de atividades de formação musical e apresentações públicas.

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