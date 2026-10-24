O síndico mais famoso do Brasil está de volta no Alameda Hall. Neste sábado (24), tem uma apresentação mais que especial da banda "Monallizza - Tributo à Tim Maia". O show passa por todas as épocas do cantor, desde os grandes sucessos dançantes, baladas românticas, funk e soul até a icônica fase racional. Entre as canções marcantes estão "Gostava Tanto de Você", "Me dê Motivo", "Azul da Cor do Mar", "Não Quero Dinheiro", "O Descobridor dos Sete Mares" e muitas outras.

Desde 2000 na estrada, a banda paulistana Monallizza é formada por Big Tiago (vocal), Bene Fugagnoli (baixo), Rafinha (guitarra), Adriano Carneiro (bateria), Mestre Carioca (percussão), Paulinho Carandina (sax alto) e Norival Trezenti (sax tenor). Uma noite para não deixar ninguém parado do começo ao fim com os maiores sucessos de Tim Maia, que passam de gerações e fazem sucesso até hoje.

SERVIÇO