O síndico mais famoso do Brasil está de volta no Alameda Hall. Neste sábado (24), tem uma apresentação mais que especial da banda "Monallizza - Tributo à Tim Maia". O show passa por todas as épocas do cantor, desde os grandes sucessos dançantes, baladas românticas, funk e soul até a icônica fase racional. Entre as canções marcantes estão "Gostava Tanto de Você", "Me dê Motivo", "Azul da Cor do Mar", "Não Quero Dinheiro", "O Descobridor dos Sete Mares" e muitas outras.
Desde 2000 na estrada, a banda paulistana Monallizza é formada por Big Tiago (vocal), Bene Fugagnoli (baixo), Rafinha (guitarra), Adriano Carneiro (bateria), Mestre Carioca (percussão), Paulinho Carandina (sax alto) e Norival Trezenti (sax tenor). Uma noite para não deixar ninguém parado do começo ao fim com os maiores sucessos de Tim Maia, que passam de gerações e fazem sucesso até hoje.
SERVIÇO
A apresentação da banda "Monallizza - Tributo à Tim Maia" será no sábado (24/10), a partir das 20h, no Alameda Hall. Couvert artístico: R$ 39,90 (1.º lote), R$ 44,90 (2.º lote) e R$ 49,90 (3.º lote). Ingressos no próprio Alameda ou no site ingressosalameda.com.br. Estacionamento gratuito. O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.