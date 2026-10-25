Bauru recebe no próximo dia 14 de novembro, sábado, mais uma edição do Festival Funk In Bauru. O evento será realizado no Garden Eventos, a partir das 21h, e terá como atrações Paiva, Tato, Gabb e Cebezinho, quatro nomes do cenário nacional do funk. A programação segue até as 5h da manhã. Organizado pelo Funk in Bauru o festival dá continuidade ao projeto que busca ampliar o espaço do funk no interior paulista, reunindo artistas de destaque e atraindo fãs de Bauru e de municípios da região.

Segundo o organizador, a proposta é oferecer ao público uma programação dedicada exclusivamente ao gênero, valorizando sua representatividade e o crescimento do consumo musical fora das grandes capitais. O organizador Gustavo Cotrim também destaca a receptividade dos fãs bauruenses e a identificação do público com os artistas anunciados, fatores que contribuem para a expectativa positiva em relação à nova edição.

Em agosto deste ano, o Funk In Bauru também foi realizado no Garden Eventos, reunindo MC Tuto, MC Joãozinho VT, MC Kako e MC Rodolfinho. A nova edição mantém a proposta de reunir diferentes vertentes do funk em uma única noite. Além das apresentações musicais, a organização prepara uma estrutura para receber o público durante as oito horas de programação. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma No Run Ticket, com valores e setores informados no site oficial de vendas.