O primeiro Grupo Escolar de Bauru nasceu do esforço de autoridades e moradores para ampliar o acesso à educação em uma cidade que começava a se desenvolver. Inaugurada em 1913, na avenida Rodrigues Alves, a instituição reuniu alunos de antigas escolas isoladas e se tornou um marco do ensino público na cidade. Antes da criação do Grupo Escolar, Bauru contava com pequenas escolas isoladas, existentes desde o final do século XIX. Nessas unidades, o ensino era frequentemente multisseriado: um único professor, muitas vezes sem formação específica, ensinava conteúdos diferentes a estudantes de idades variadas na mesma sala.

As escolas funcionavam tanto na área urbana quanto em bairros, distritos, sítios e fazendas. Parte delas era mantida pela administração municipal, que remunerava os professores responsáveis pelo ensino primário. Com o aumento das matrículas, esse modelo passou a exigir uma estrutura maior e mais organizada. A criação de um Grupo Escolar tornou-se, então, uma das prioridades das autoridades locais, interessadas em acompanhar o crescimento da população e ampliar a oferta de ensino.

A MOBILIZAÇÃO