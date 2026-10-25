Com a proximidade do final do ano e do Natal, a solidariedade volta a mobilizar voluntários em Bauru. Em sua 29ª edição, o já tradicional Natal Solidário do Bem busca doações de brinquedos novos ou usados em bom estado para presentear crianças de comunidades carentes e pacientes internados no Hospital Estadual.
A iniciativa começou em 1997, a partir de uma situação cotidiana que sensibilizou o idealizador da campanha, Elcio Roberto Kutait. Na época, enquanto caminhava por uma rua de terra no Jardim TV, ele encontrou crianças brincando com uma bola feita de meias. Ao perguntar onde moravam, procurou a mãe delas e pediu autorização para levar uma bola de verdade para os pequenos.
Cerca de um mês depois, ele voltou ao local e entregou o brinquedo. A surpresa da mãe, que acreditava que ele não retornaria, marcou o início da mobilização solidária. No primeiro ano, foram distribuídos aproximadamente 300 brinquedos. A campanha cresceu gradualmente e, em algumas edições, chegou a arrecadar até 13 mil unidades.
Segundo o organizador, porém, a arrecadação vem diminuindo nos últimos anos. A dificuldade para conseguir doações tornou a mobilização ainda mais necessária. A quantidade de brinquedos recebidos determina o número de crianças atendidas e influencia diretamente o planejamento das entregas.
"Está muito difícil conseguir doações, as pessoas não estão colaborando mais, por diversos motivos. Ano passado arrecadamos 10.000 brinquedo, esse ano espero conseguir mais de 7.000 brinquedos, pelo menos", revela Elcio.
DOAÇÕES E PONTOS DE ENTREGA
Podem ser doados brinquedos novos ou usados, desde que estejam em bom estado de conservação. Também é possível contribuir financeiramente por meio de Pix, utilizando o telefone (14) 99696-3658, ou participar de uma rifa de uma televisão de 43 polegadas, organizada para ajudar a custear a compra de brinquedos.
Elcio informa que a equipe de voluntários pode retirar as doações em residências e empresas. Além das contribuições individuais, o projeto conta com o apoio de empresas parceiras, que ajudam financeiramente na aquisição de brinquedos em fábricas e estabelecimentos atacadistas de São Paulo, onde os produtos podem ser comprados por preços mais baixos.
ENTREGAS PREVISTAS PARA DEZEMBRO
A programação prevê uma visita ao Hospital Estadual em 22 de dezembro, com distribuição de brinquedos às crianças internadas nas diferentes alas, incluindo pediatria, unidade de terapia intensiva (UTI), enfermarias e oncologia, além da área de queimados. Já a distribuição nas comunidades carentes está prevista para 23 ou 24 de dezembro, conforme a organização da campanha e a autorização para a participação da Polícia Militar e do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), que tradicionalmente apoiam a iniciativa.
Entre os locais previstos para receber os brinquedos estão os bairros Jardim Ivone, Niceia, Pousada da Esperança 1 e 2, Vila São Paulo, Jardim TV, o condomínio Buritis, vinculado ao programa Minha Casa, Minha Vida, e a Comunidade São Manuel.
A logística será definida na segunda semana de dezembro, quando a organização deverá ter uma estimativa mais precisa da quantidade arrecadada e do número de crianças que poderão ser atendidas. "Quanto mais arrecadação de brinquedo o projeto tiver, mais criança será atendida", ressalta Elcio.
COMO AJUDAR
Interessados em doar brinquedos, adquirir números da rifa, contribuir financeiramente ou estabelecer parcerias podem entrar em contato pelo telefone e WhatsApp (14) 99696-3658, que também é a chave Pix da campanha. A expectativa é ampliar a arrecadação até dezembro e garantir que mais crianças recebam um presente neste Natal. Para o organizador, cada doação faz diferença e pode transformar a data em um momento de alegria para famílias que enfrentam dificuldades financeiras.