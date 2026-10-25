Com a proximidade do final do ano e do Natal, a solidariedade volta a mobilizar voluntários em Bauru. Em sua 29ª edição, o já tradicional Natal Solidário do Bem busca doações de brinquedos novos ou usados em bom estado para presentear crianças de comunidades carentes e pacientes internados no Hospital Estadual.

A iniciativa começou em 1997, a partir de uma situação cotidiana que sensibilizou o idealizador da campanha, Elcio Roberto Kutait. Na época, enquanto caminhava por uma rua de terra no Jardim TV, ele encontrou crianças brincando com uma bola feita de meias. Ao perguntar onde moravam, procurou a mãe delas e pediu autorização para levar uma bola de verdade para os pequenos.

Cerca de um mês depois, ele voltou ao local e entregou o brinquedo. A surpresa da mãe, que acreditava que ele não retornaria, marcou o início da mobilização solidária. No primeiro ano, foram distribuídos aproximadamente 300 brinquedos. A campanha cresceu gradualmente e, em algumas edições, chegou a arrecadar até 13 mil unidades.