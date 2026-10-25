A madrugada deste domingo (25) de eleição em Bauru foi marcada por chuva forte, totalizando aproximadamente 45 milímetros entre meia-noite e 7h, que ocasionaram muitas enxurradas e alagamentos nos pontos tradicionais da cidade, entre eles a avenida Nações Unidas. As fortes pancadas vieram acompanhadas de ventos e muitas descargas elétricas. A partir das 8h, início do pleito no município, os eleitores que preferem votar nas primeiras horas do dia devem ter atenção redobrada quanto ao trânsito, já que a chuva forte persiste (veja interdições abaixo).

A reportagem constatou que as camadas de asfalto da Nações, sobretudo as situadas em frente ao Teatro Municipal, no Centro, desta vez não sucumbiram à chuva. O trecho da via que passa sob o viaduto da antiga Fepasa está sinalizado com cones do Grupo de Operações de Trânsito (GOT), devido à lama. É possível passar, desde que com cautela e em baixa velocidade.

Segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), o domingo será marcado por céu nublado, com previsão de chuvas moderadas a fortes, além de ventos de direções variadas, fracos a moderados. Houve quedas de árvores em ruas da cidade, cujos endereços ainda estão sendo verificados pela Defesa Civil.