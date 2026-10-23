Na terceira fase da Operação Cavalo de Troia, deflagrada nesta sexta-feira (23), foi preso preventivamente, desta vez na cidade de São Paulo, um dos responsáveis por uma empresa investigada por suposta intermediação de vantagens indevidas relacionadas à concessão dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos no município de Bauru. Trata-se de Jonathan Moga Pinto, da Core Intermediações e Assessoria. As autoridades cumpriram também mandados de busca e apreensão em endereços vinculados a pessoas jurídicas apontadas como intermediárias dos valores. Em outra frente, a Justiça decretou medidas assecuratórias destinadas à preservação de bens e ativos, até o limite de R$ 20 milhões. As diligências são conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Polícia Militar.

O empresário é suspeito de integrar o esquema de fraude em uma licitação de R$ 5,2 bilhões para a concessão do serviço de gestão de resíduos sólidos (lixo) da Prefeitura de Bauru. É o mesmo esquema que já levou à prisão dos então secretários Cilene Chabuh Bordezan (do Meio Ambiente), Vitor João de Freitas Costa (de Negócios Jurídicos), Sara Moura de Jesus (secretária adjunta de Meio Ambiente) e, mais recentemente, Renato Purini, que, além de estar na Secretaria de Governo no momento de sua prisão, também é marido da prefeita Suéllen Rosim (PSD).

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