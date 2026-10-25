25 de outubro de 2026
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EM VERA CRUZ

Capotamento deixa vítima fatal na rodovia Bauru-Marília

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Durante o acidente, a vítima foi arremessada para fora do veículo; o óbito foi constatado por equipes de resgate no local
Durante o acidente, a vítima foi arremessada para fora do veículo; o óbito foi constatado por equipes de resgate no local

Vera Cruz - Um homem morreu, no início da noite deste sábado (24), por volta das 18h25, em um choque seguido de capotamento ocorrido na altura do quilômetro 430 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Vera Cruz (90 quilômetros de Bauru). A identidade da vítima não foi divulgada.

De acordo com informações da concessionária Eixo-SP, publicadas no site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor de um Fiat Palio que trafegava no sentido oeste saiu da pista, colidiu contra uma canaleta e um barranco e, logo depois, capotou.

Durante o acidente, a vítima foi arremessada para fora do veículo. O óbito foi constatado por equipes de resgate no local e a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

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