Marília - A Prefeitura de Marília (100 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos, realizou, na tarde da última terça-feira (20), uma operação para averiguar uma denúncia de maus-tratos contra dois cavalos no bairro Jardim América, na zona Oeste do município.

A denúncia foi feita por um cidadão diretamente à Secretaria e indicava um imóvel localizado na avenida Doutor José Guimarães Toni, nas proximidades do número 819. Diante das informações recebidas, o secretário adjunto do Meio Ambiente e Serviços Públicos, Rodrigo Más, foi até o local acompanhado de sua equipe e solicitou o apoio da médica-veterinária Dra. Michele Alves, responsável pela saúde animal do município.

A ação contou também com a participação da Polícia Ambiental e o suporte da empresa BG Zangrossi, responsável pelo atendimento veterinário e pelo manejo dos animais.