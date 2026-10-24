Marília - A Prefeitura de Marília (100 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos, realizou, na tarde da última terça-feira (20), uma operação para averiguar uma denúncia de maus-tratos contra dois cavalos no bairro Jardim América, na zona Oeste do município.
A denúncia foi feita por um cidadão diretamente à Secretaria e indicava um imóvel localizado na avenida Doutor José Guimarães Toni, nas proximidades do número 819. Diante das informações recebidas, o secretário adjunto do Meio Ambiente e Serviços Públicos, Rodrigo Más, foi até o local acompanhado de sua equipe e solicitou o apoio da médica-veterinária Dra. Michele Alves, responsável pela saúde animal do município.
A ação contou também com a participação da Polícia Ambiental e o suporte da empresa BG Zangrossi, responsável pelo atendimento veterinário e pelo manejo dos animais.
Durante a averiguação, as equipes constataram que um dos cavalos estava deitado no chão, apresentando extrema fraqueza e sinais de enfermidade grave. O segundo animal também se encontrava em condições caracterizadas como maus-tratos.
Após avaliação clínica, a médica-veterinária da empresa BG Zangrossi constatou que o estado de saúde do primeiro cavalo era irreversível. Diante da gravidade do quadro, do sofrimento do animal e da impossibilidade de recuperação, foi realizada a eutanásia, conforme avaliação técnica veterinária.
O segundo cavalo foi recolhido pela empresa BG Zangrossi e encaminhado a um local adequado, onde permanecerá sob os cuidados necessários até que a Justiça determine as providências cabíveis para sua destinação.
O secretário adjunto Rodrigo Más reforçou o compromisso da Secretaria com a apuração de denúncias, o combate aos maus-tratos e a proteção dos animais no município.
“A Secretaria está atenta e vigilante para apurar denúncias e agir diante de situações de maus-tratos contra animais. Nosso compromisso é garantir a proteção e o bem-estar animal, em consonância com os princípios e valores da gestão do prefeito Vinicius Camarinha”, destacou o secretário adjunto do Meio Ambiente e Serviços Públicos, Rodrigo Más.