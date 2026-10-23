Um motociclista quebrou o fêmur em um acidente que envolveu uma batida entre a moto em que ele estava e um carro cujo condutor fugiu do local sem prestar socorro, segundo testemunhas, na noite desta quinta-feira (22), no cruzamento das ruas Agenor Meira com Primeiro de Agosto, no Centro de Bauru.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares da 1.ª Companhia foram acionados para o local e constataram que a vítima já havia sido socorrida pelo Samu, permanecendo a motocicleta envolvida no ponto da colisão. Posteriormente, a PM foi informada de que a vítima, de 37 anos, estava hospitalizada no Pronto-Socorro Central com fratura de fêmur, mas sem risco de morrer.

Ainda de acordo com o histórico policial, em contato com populares, os policiais foram informados que após a colisão, o motorista do carro teria parado logo à frente, ocasião em que um indivíduo do sexo masculino desceu do veículo, porém, logo em seguida, retornou ao automóvel e deixou o local sem prestar socorro à vítima. O caso será investigado pela Polícia Civil.