Energia e rebeldia são alguns dos elementos que compõem o som da banda “Jenny Don´t and The Spurs”, que se apresenta neste domingo (25), a partir das 18h, no Luna Bar Confraria de Ideias, em Agudos.

O grupo mistura referências da cultura country com o punk, o garage rock e a surf music. Formada em Porteland, Oregon (EUA), a banda é liderada pela vocalista Jenny Don´t e conta com o baixista Kelly Halliburton (ex-membro do Dead Moon), além de Christopher March na guitarra e Buddy Weeks na bateria.

De acordo com Juninho, um dos organizadores da noite, o show demonstra que o interior do estado de São Paulo resiste como um polo da música alternativa. “É uma honra poder trazer uma banda internacional para tocar em Agudos novamente e seguir atuando para o crescimento do movimento de contracultura aqui. Vai ser uma apresentação brutal para ficar marcado na história”, pontua.

O evento também vai contar com a abertura das bandas locais “Defeito” (Noise Rock) e “Zero//Zero” (Alternative), além da discotecagem do “Modern Decay Project”. O público ainda terá acesso a materiais independentes de diversos grupos e com sua compra vai poder ajudar a fortalecer a cena da música alternativa do interior. O couvert artístico é de R$ 7. A realização é da Rebel Music Record em conjunto com a Subverta Distro. A apresentação conta com apoio cultural do Ghirotti Studio, Geleia Cultural, Underground 014 e da Embarca Mídia. O Luna Bar Confraria de Ideias fica na rua 13 de Maio, 888- Centro, Agudos.