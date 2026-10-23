23 de outubro de 2026
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ATENÇÃO AO TRÂNSITO

Chove em Bauru e acúmulo chega a 100 milímetros no mês

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
Volume de água no asfalto pode resultar em acidentes
Volume de água no asfalto pode resultar em acidentes

Bauru já registra um acumulado de chuvas de 100 milímetros neste mês de outubro. Nesta sexta-feira (23), os radares do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) registraram 9,9 milímetros de chuva até o momento. A precipitação esperada para o mês é de 114 a 116 mm.

A Defesa Civil orienta a população a procurar abrigo em local seguro e evitar áreas sujeitas a alagamentos durante as chuvas. Ter lanternas também auxilia em momentos de falta de energia no período noturno. Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.

A previsão para sábado (24) e domingo (25) é de continuidade do sistema de baixa pressão que está atuando sobre o Estado de São Paulo, intensificando as instabilidades e deixando o céu nublado, com chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de vento em várias localidades do Estado. No domingo de eleição, as instabilidades serão reforçadas devido à passagem de uma frente fria pelo litoral paulista.

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