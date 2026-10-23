Bauru já registra um acumulado de chuvas de 100 milímetros neste mês de outubro. Nesta sexta-feira (23), os radares do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) registraram 9,9 milímetros de chuva até o momento. A precipitação esperada para o mês é de 114 a 116 mm.

A Defesa Civil orienta a população a procurar abrigo em local seguro e evitar áreas sujeitas a alagamentos durante as chuvas. Ter lanternas também auxilia em momentos de falta de energia no período noturno. Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.

A previsão para sábado (24) e domingo (25) é de continuidade do sistema de baixa pressão que está atuando sobre o Estado de São Paulo, intensificando as instabilidades e deixando o céu nublado, com chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de vento em várias localidades do Estado. No domingo de eleição, as instabilidades serão reforçadas devido à passagem de uma frente fria pelo litoral paulista.