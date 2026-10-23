Os trabalhos foram desenvolvidos no Espaço AMOsaicos, um ateliê de mosaicos de Bauru, sob a orientação técnica da artista plástica, mosaicista e arteterapeuta Ana Tinós. Segundo Ana Tinós, o objetivo da mostra é apresentar para a comunidade as diversas possibilidades do mosaico, difundir essa arte milenar e usar a técnica como ferramenta arteterapêutica trabalhando muitos aspectos físicos e emocionais.

“A proposta que eu fiz no começo do ano para as alunas foi fazer uma releitura de uma obra de arte famosa que lhes agradasse em mosaico. Elas foram pesquisando alguns artistas, e cada uma elegeu a obra de sua preferência e fez a releitura conforme a sua versão”, destaca Ana Tinós.

Para a artista plástica, a atividade funciona como motivação, estimula a autoestima e desenvolve a aceitação dos próprios limites durante a criação. O resultado, porém, é gratificante quando a obra é concluída, fazendo valer cada etapa do processo.