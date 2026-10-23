Os trabalhos foram desenvolvidos no Espaço AMOsaicos, um ateliê de mosaicos de Bauru, sob a orientação técnica da artista plástica, mosaicista e arteterapeuta Ana Tinós. Segundo Ana Tinós, o objetivo da mostra é apresentar para a comunidade as diversas possibilidades do mosaico, difundir essa arte milenar e usar a técnica como ferramenta arteterapêutica trabalhando muitos aspectos físicos e emocionais.
“A proposta que eu fiz no começo do ano para as alunas foi fazer uma releitura de uma obra de arte famosa que lhes agradasse em mosaico. Elas foram pesquisando alguns artistas, e cada uma elegeu a obra de sua preferência e fez a releitura conforme a sua versão”, destaca Ana Tinós.
Para a artista plástica, a atividade funciona como motivação, estimula a autoestima e desenvolve a aceitação dos próprios limites durante a criação. O resultado, porém, é gratificante quando a obra é concluída, fazendo valer cada etapa do processo.
A artista
Ana Tinós é formada em Educação Artística e Artes Plásticas na então Universidade de Bauru, atual Universidade Estadual Paulista (Unesp). Ela faz mosaico há 25 anos, e ao longo desse tempo participou de vários cursos específicos de mosaico mais voltados para as diferentes técnicas. A especialização em arteterapia foi realizada na Faculdade Orígenes Lessa (Facol) de Lençóis Paulista (SP).
A artista plástica já participou de outras exposições e também ministrou oficinas no Centro Cultural do campus. “Eu encontrei no mosaico e na arteterapia, meu propósito de vida. Eu sempre brinco que quando estou fazendo mosaico eu sinto uma alegria na minha alma. É uma forma de realização, porque você tem um projeto, começa a executá-lo, e quando ele fica pronto você sente uma satisfação muito grande” afirma Ana Tinós.
O Espaço AMOsaicos localiza-se na Rua Raposo Tavares, 3-82, Higienópolis, em Bauru (SP). Informações podem ser obtidas com Ana Tinós no fone/WhatsApp: (14) 99711-4134 ou no @anatinos.amosaicos.
Mosaico
O mosaico é uma arte milenar. Achados arqueológicos datados de 2500 a.C. revelam que a técnica é praticada há aproximadamente 5 mil anos. Ao longo do tempo, o mosaico evoluiu quanto aos materiais e às técnicas empregadas, mas manteve sua essência. Difundido mundialmente, está presente em grandes marcos históricos, como na cidade de Roma, na Itália.