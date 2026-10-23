A Disciplina de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP), convida pais ou responsáveis de Bauru e região, para uma triagem em crianças de 0 a 12 anos de idade, nos dias 27 de outubro e 3, 10, 17 e 24 de novembro, das 8h às 10h30, na clínica de Odontopediatria da Faculdade.

As crianças serão avaliadas e, caso necessário, serão encaminhadas para tratamento na clínica da FOB-USP, onde serão oferecidos diversos atendimentos odontológicos infantis, como: prevenção, restaurações, tratamento de canal em dentes de leite, extrações e outros cuidados com a saúde bucal.

É importante salientar que tanto as crianças como seus pais ou responsáveis devem apresentar documento com foto para entrar no campus universitário. Informações podem ser obtidas na Clínica de Odontopediatria da FOB-USP no telefone: (14) 3235-8225. A clínica localiza-se na alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, em Bauru.