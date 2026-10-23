Botucatu - Uma denúncia de abandono de animal terminou com a identificação e a prisão em flagrante do responsável por ele, na manhã desta quinta-feira (22), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). A ocorrência contou com a atuação do Departamento de Proteção Animal (DPA) da prefeitura, que utilizou o microchip de identificação da cadela para localizar seu tutor e contribuir para a responsabilização dele pelo crime.

Tudo começou quando um munícipe presenciou uma cadela sendo abandonada às margens de uma estrada do município e acionou o DPA para denunciar a situação. Assim que recebeu o chamado, a equipe do Departamento se deslocou até o local indicado e encontrou o animal. Durante a verificação, os profissionais identificaram que a cadela possuía um microchip, dispositivo que permite consultar informações cadastradas e identificar o responsável pelo animal.

A partir dos dados disponíveis no sistema, a equipe conseguiu identificar o tutor e localizar seu endereço, no bairro Altos da Serra. O responsável foi conduzido à delegacia, onde, segundo as informações da ocorrência, confessou ter abandonado a cadela e recebeu voz de prisão em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça.

Microchipagem fortalece a proteção animal