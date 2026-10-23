Botucatu - Uma denúncia de abandono de animal terminou com a identificação e a prisão em flagrante do responsável por ele, na manhã desta quinta-feira (22), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). A ocorrência contou com a atuação do Departamento de Proteção Animal (DPA) da prefeitura, que utilizou o microchip de identificação da cadela para localizar seu tutor e contribuir para a responsabilização dele pelo crime.
Tudo começou quando um munícipe presenciou uma cadela sendo abandonada às margens de uma estrada do município e acionou o DPA para denunciar a situação. Assim que recebeu o chamado, a equipe do Departamento se deslocou até o local indicado e encontrou o animal. Durante a verificação, os profissionais identificaram que a cadela possuía um microchip, dispositivo que permite consultar informações cadastradas e identificar o responsável pelo animal.
A partir dos dados disponíveis no sistema, a equipe conseguiu identificar o tutor e localizar seu endereço, no bairro Altos da Serra. O responsável foi conduzido à delegacia, onde, segundo as informações da ocorrência, confessou ter abandonado a cadela e recebeu voz de prisão em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça.
Microchipagem fortalece a proteção animal
De acordo com a Prefeitura de Botucatu, o caso demonstra a importância da microchipagem como ferramenta de identificação e proteção dos animais. Além de facilitar a localização dos responsáveis em situações de perda ou desaparecimento, a tecnologia também pode auxiliar na apuração de ocorrências de abandono e maus-tratos.
O Executivo, por meio do Departamento de Proteção Animal, reforça que o abandono de animais configura maus-tratos e destaca a importância da participação da população na identificação e denúncia dessas situações. A cadela resgatada receberá os cuidados necessários e, posteriormente, será disponibilizada para adoção responsável.
"A colaboração dos munícipes, aliada ao trabalho das equipes de proteção animal e às ferramentas de identificação, é fundamental para combater o abandono e promover o bem-estar dos animais em Botucatu", ressaltou, por meio de nota.