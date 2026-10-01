Nesta sexta-feira (23), às 20h, o Centro Cultural Tobias Terceiro, localizado na Rua Pedro Fernandes, 95, no Jardim Ferraz, em Bauru (SP), recebe a Mostra de Cenas Curtas do 1º Festival de Artes Cênicas Negro de Bauru, com entrada gratuita mediante reserva antecipada pelo Sympla. Realizado pela Companhia Artística Kemet e pelo próprio espaço cultural, o evento reúne artistas e coletivos em uma noite dedicada à valorização da produção artística negra, à diversidade de linguagens e ao fortalecimento das expressões culturais afro-brasileiras.
A iniciativa nasce com o propósito de fomentar as artes cênicas negras, ampliar espaços de circulação para artistas e coletivos e promover o intercâmbio de experiências e estéticas. Mais do que uma mostra artística, o festival propõe um espaço de encontro, memória, resistência e aquilombamento, reconhecendo a arte como instrumento de expressão, pertencimento e transformação social.
Diversidade de narrativas e expressões artísticas
A Mostra de Cenas Curtas contará com 10 apresentações de artistas selecionados por meio de chamamento público, reunindo trabalhos que abordam diferentes perspectivas sobre identidade, ancestralidade, memória, relações humanas, cultura popular e vivências da população negra.
Com cenas de curta duração, a mostra reúne diferentes abordagens e propostas estéticas, permitindo ao público conhecer múltiplas formas de expressão e criação artística. As apresentações convidam à reflexão sobre questões históricas e contemporâneas, evidenciando a potência da arte negra para produzir narrativas, preservar memórias e provocar novos olhares sobre a sociedade. Entre os artistas participantes estão Akoni - Moda e Raiz, Camila Rodrigues, Cia Oba Zazá, Gael Gramaccio, Kleber Amaral, Merielen Albuquerque, Sara Belasco, Sillas Carlos, Tobias Terceiro e Vinão Mandinga.
Arte negra, representatividade e fortalecimento cultural
A realização do 1º Festival de Artes Cênicas Negro de Bauru representa uma iniciativa importante para a valorização e a visibilidade das produções artísticas negras no cenário cultural da cidade. Ao promover um espaço dedicado a essas expressões, o evento busca contribuir para o fortalecimento de redes entre artistas, grupos e coletivos, incentivando a criação de novas oportunidades de circulação e reconhecimento.
A mostra reafirma também a importância da representatividade nos espaços culturais, valorizando artistas negros como protagonistas de suas próprias narrativas e reconhecendo a diversidade das experiências negras como parte fundamental da produção cultural brasileira. A entrada para a Mostra de Cenas Curtas é gratuita, porém é necessário realizar a reserva antecipada de ingressos pela plataforma Sympla. As vagas são limitadas.
SERVIÇO
Evento: Mostra de Cenas Curtas – 1º Festival de Artes Cênicas Negro de Bauru
Data: 23 de outubro de 2026 (sexta-feira)
Horário: 20h
Local: Centro Cultural Tobias Terceiro
Endereço: Rua Pedro Fernandes, 95 – Jardim Ferraz – Bauru/SP
Entrada: Gratuita, mediante reserva antecipada pelo Sympla. Ingressos limitados.
Realização: Companhia Artística Kemet e Centro Cultural Tobias Terceiro