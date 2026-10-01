Nesta sexta-feira (23), às 20h, o Centro Cultural Tobias Terceiro, localizado na Rua Pedro Fernandes, 95, no Jardim Ferraz, em Bauru (SP), recebe a Mostra de Cenas Curtas do 1º Festival de Artes Cênicas Negro de Bauru, com entrada gratuita mediante reserva antecipada pelo Sympla. Realizado pela Companhia Artística Kemet e pelo próprio espaço cultural, o evento reúne artistas e coletivos em uma noite dedicada à valorização da produção artística negra, à diversidade de linguagens e ao fortalecimento das expressões culturais afro-brasileiras.

A iniciativa nasce com o propósito de fomentar as artes cênicas negras, ampliar espaços de circulação para artistas e coletivos e promover o intercâmbio de experiências e estéticas. Mais do que uma mostra artística, o festival propõe um espaço de encontro, memória, resistência e aquilombamento, reconhecendo a arte como instrumento de expressão, pertencimento e transformação social.

Diversidade de narrativas e expressões artísticas