O cantor, compositor e pianista Benito di Paula morreu neste domingo (18), aos 84 anos, em São Paulo. O artista estava internado no Hospital 9 de Julho e tratava um câncer de próstata havia cerca de um ano. A morte foi confirmada pela assessoria do músico.
Batizado como Uday Vellozo, Benito nasceu em 28 de novembro de 1941, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ganhou projeção nacional principalmente nas décadas de 1970 e 1980, ao desenvolver um estilo que aproximava o samba da música romântica, com interpretações marcantes e o piano como uma de suas principais características.
Um dos grandes sucessos de sua trajetória foi “Retalhos de Cetim”, lançado em 1973. A canção ajudou a consolidar sua popularidade em todo o País. Seu repertório também inclui músicas conhecidas como “Charlie Brown”, “Mulher Brasileira”, “Do Jeito Que a Vida Quer”, “Se Não For Amor”, “Vai Ficar na Saudade” e “Proteção às Borboletas”.
Benito tornou-se um dos principais representantes do chamado samba-joia, vertente popular que combinava a cadência do samba com melodias românticas e arranjos de piano. Sua identidade musical conquistou diferentes gerações e garantiu presença duradoura de suas composições no repertório da música brasileira.
Mesmo após décadas de carreira, o artista permaneceu ligado à música. Em parceria com o filho Rodrigo Vellozo, lançou o álbum “O Infalível Zen”, em 2021, e continuou associado a projetos de valorização e releitura de sua obra.
Em 2025, sua trajetória também foi homenageada pela escola de samba Águia de Ouro, no Carnaval de São Paulo, com um enredo inspirado em sua vida e em suas canções.
A morte encerra uma trajetória de mais de 50 anos de contribuição à música popular brasileira. Até a divulgação das primeiras informações sobre o falecimento, os detalhes sobre o velório e o sepultamento ainda não haviam sido anunciados pela família ou pela assessoria do artista.