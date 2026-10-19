O cantor, compositor e pianista Benito di Paula morreu neste domingo (18), aos 84 anos, em São Paulo. O artista estava internado no Hospital 9 de Julho e tratava um câncer de próstata havia cerca de um ano. A morte foi confirmada pela assessoria do músico.

Batizado como Uday Vellozo, Benito nasceu em 28 de novembro de 1941, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ganhou projeção nacional principalmente nas décadas de 1970 e 1980, ao desenvolver um estilo que aproximava o samba da música romântica, com interpretações marcantes e o piano como uma de suas principais características.

Um dos grandes sucessos de sua trajetória foi “Retalhos de Cetim”, lançado em 1973. A canção ajudou a consolidar sua popularidade em todo o País. Seu repertório também inclui músicas conhecidas como “Charlie Brown”, “Mulher Brasileira”, “Do Jeito Que a Vida Quer”, “Se Não For Amor”, “Vai Ficar na Saudade” e “Proteção às Borboletas”.