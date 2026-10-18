auru se prepara para receber um dos grupos mais consagrados da música brasileira. No próximo dia 24 de outubro, sábado que vem, o Roupa Nova sobe ao palco do Garden Eventos, antigo Sagae, para uma apresentação que promete reunir fãs de diferentes gerações. O espetáculo é um dos destaques da programação musical deste mês na cidade e contará com uma estrutura dividida em setores, oferecendo diferentes opções de conforto e experiências ao público.

Com mais de 45 anos de trajetória, o Roupa Nova construiu uma carreira marcada por sucessos que atravessaram décadas e continuam presentes na memória afetiva dos brasileiros. Conhecido pelas harmonias vocais e pelo repertório romântico, o grupo reúne canções que se tornaram clássicos da música nacional.

Entre os sucessos que devem embalar a apresentação estão "Dona", "Whisky a Go Go", "Volta pra Mim", "Linda Demais", "A Viagem", "A Força do Amor" e "Seguindo no Trem Azul". O repertório representa diferentes momentos da carreira da banda, que mantém uma relação próxima com o público e segue realizando apresentações pelo Brasil.