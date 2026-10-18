auru se prepara para receber um dos grupos mais consagrados da música brasileira. No próximo dia 24 de outubro, sábado que vem, o Roupa Nova sobe ao palco do Garden Eventos, antigo Sagae, para uma apresentação que promete reunir fãs de diferentes gerações. O espetáculo é um dos destaques da programação musical deste mês na cidade e contará com uma estrutura dividida em setores, oferecendo diferentes opções de conforto e experiências ao público.
Com mais de 45 anos de trajetória, o Roupa Nova construiu uma carreira marcada por sucessos que atravessaram décadas e continuam presentes na memória afetiva dos brasileiros. Conhecido pelas harmonias vocais e pelo repertório romântico, o grupo reúne canções que se tornaram clássicos da música nacional.
Entre os sucessos que devem embalar a apresentação estão "Dona", "Whisky a Go Go", "Volta pra Mim", "Linda Demais", "A Viagem", "A Força do Amor" e "Seguindo no Trem Azul". O repertório representa diferentes momentos da carreira da banda, que mantém uma relação próxima com o público e segue realizando apresentações pelo Brasil.
Atualmente, o Roupa Nova é formado por Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Serginho Herval e Fábio Nestares, que passou a integrar o grupo após a morte do vocalista Paulinho, em 2020.
Além da apresentação musical, um dos principais diferenciais do evento em Bauru será a variedade de setores disponibilizados ao público. A proposta é oferecer diferentes possibilidades para acompanhar o espetáculo, desde espaços individuais até ambientes reservados para grupos de amigos e familiares.
Entre as opções está o setor VIP Premium, destinado ao público que busca uma experiência diferenciada durante a apresentação. Outra alternativa é o Mezanino Open Bar, que reúne a comodidade de um espaço específico com serviço de bebidas incluído, conforme as condições estabelecidas pela organização.
O evento também contará com o setor Bistrô, uma opção para quem prefere acompanhar o show em um ambiente com estrutura de apoio e maior comodidade.
As mesas representam outro destaque da configuração do espaço. Divididas nas categorias Diamante, Ouro, Prata e Bronze, elas oferecem alternativas de localização dentro do evento, permitindo que o público escolha o setor de acordo com sua preferência.
Também estarão disponíveis mesas compartilhadas nas categorias Ouro, Prata e Bronze. Essa modalidade amplia as possibilidades de participação, especialmente para quem deseja adquirir lugares individuais em espaços com mesas, sem a necessidade de reservar uma unidade completa.
A diversidade de ambientes é uma das apostas da organização para proporcionar diferentes experiências ao público durante a apresentação, que deve atrair admiradores do grupo de Bauru e de municípios da região.
Formado no Rio de Janeiro, o Roupa Nova consolidou seu nome na música brasileira a partir da década de 1980. Ao longo da carreira, o grupo conquistou espaço nas rádios, programas de televisão e trilhas sonoras de novelas, tornando suas músicas conhecidas por diferentes gerações.
A combinação de pop, rock e baladas românticas, associada às harmonias vocais características da banda, contribuiu para transformar o Roupa Nova em uma referência da música nacional.
Mesmo após décadas de carreira, o grupo continua percorrendo o país e reunindo públicos de diferentes idades, mantendo vivos sucessos que marcaram a história da música brasileira.
Em Bauru, a apresentação está marcada para o dia 24 de outubro, no Garden Eventos, localizado na Rua Quatro, 425, no Jardim Santos Dumont. A programação tem início previsto para as 20h.
O evento é uma realização da BR Eventos e conta com o apoio do JC/JCNET.
Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma OTicket, com opções de setores e valores disponíveis no momento da compra. O Flipper Lanches também é um dos pontos de venda físicos.