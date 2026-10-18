O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) participam neste domingo (18) à noite de um debate presidencial promovido pela Band TV, com início previsto para as 20h, na sede da emissora, em São Paulo. O encontro integra a programação do segundo turno das Eleições 2026.

A cobertura prévia, com informações dos bastidores e preparação para o confronto, está prevista para começar às 18h. A mediação ficará a cargo dos jornalistas Eduardo Oinegue e Adriana Araújo.

O debate será dividido em três blocos e prevê tempo livre para que os candidatos administrem suas participações, além de momentos de confronto direto entre os dois. A dinâmica busca permitir a apresentação de propostas, a discussão de temas de interesse nacional e questionamentos entre os presidenciáveis.