Um motorista foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (18), após se envolver em um grave acidente de trânsito com uma motocicleta na região central de Jaú (47 quilômetros de Bauru). Segundo a Polícia Militar, o condutor não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apresentou resultado de 0,91 mg/L no teste do bafômetro. O motociclista sofreu fraturas nos membros inferiores e foi encaminhado à Santa Casa de Jaú.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi atendido por policiais da 1ª Companhia do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior (27º BPM/I). No local, os agentes constataram que o motorista havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. A vítima, que conduzia a motocicleta, sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento médico.

O local foi preservado para a realização da perícia. O motorista foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi registrada por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação. O automóvel foi recolhido ao pátio, e o motorista permaneceu preso, à disposição da Justiça.