Uma carreata em apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República está prevista para este domingo (18), em Bauru. A mobilização é divulgada pelo Movimento Conservador e pela Direita Paulista e tem saída anunciada para as 10h, na avenida Nações Unidas Norte.

O material de divulgação convoca apoiadores a participar do ato, denominado “Carreata da Vitória”, e apresenta a manifestação como uma mobilização em favor do senador Flávio Bolsonaro. A organização divulga dois telefones para informações: (14) 99768-3840 e (14) 98230-2000.

A carreata deve percorrer a maior parte da Nações Unidas. A realização do ato ocorre em meio à mobilização de grupos políticos conservadores em torno do nome de Flávio Bolsonaro para a disputa presidencial de 2026.