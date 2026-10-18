O São José é o grande campeão da Copa Paulista 2026. Na tarde deste sábado (17), o time de São José dos Campos voltou ao Martins Pereira para encarar o União São João, pelo segundo e decisivo jogo da grande final da competição estadual, e após um 0 a 0 no tempo regulamentar, superou o rival de Araras nos pênaltis, por 4 a 3, e levou o título inédito.
O São José agora terá o poder de decidir se disputará a Copa do Brasil ou a Série D do Campeonato Brasileiro 2027, enquanto a vaga restante fica para o União São João, vice-campeão.
A decisão da Copa Paulista começou agitada. Embalado por sua torcida, o São José dominou as ações ofensivas nos minutos iniciais, mas não conseguiu encontrar objetividade e não criou nenhuma chance clara, vendo o União São João equilibrar a partida.
O duelo, que ficou muito concentrado no setor de meio-campo, só foi ter seu primeiro grande lance aos 33, quando Thomaz Carvalho recebeu na área, mas mandou na rede pelo lado de fora. Do outro lado, o time de Araras respondeu aos 42, com Léo Souza, que tirou de dois marcadores, chutou cruzado e viu João Lucas operar grande defesa, levando o jogo para o intervalo em empate.
A segunda etapa começou com o mesmo cenário do primeiro tempo. Com muito equilíbrio, as equipes pouco criaram nos minutos iniciais e o jogo esfriou. Entretanto, tudo mudou após a pausa para hidratação. Aos 26, o União São João quase abriu o marcador com Maikinho, que recebeu cruzamento de Léo Machado, mandou de cabeça e viu João Lucas defender em cima da linha.
Logo depois, aos 30, a resposta do São José quase foi fatal. Jefinho recebeu em velocidade, se livrou da marcação e bateu para grande defesa de João Souto. O time de Araras também sofreu com o paredão adversário aos 38, na melhor chance da partida, quando Maikinho parou mais uma vez em João Lucas.
A decisão ainda teve emoção nos minutos finais. Aos 46, Euller deu carrinho na área, Bruno Menezes caiu e o árbitro assinalou pênalti. Entretanto, o São José pediu desafio e a marcação foi anulada. Ainda deu tempo para Alex Oliveira receber o segundo amarelo e ser expulso, resultado que não interferiu no final da partida, que foi para os pênaltis.
Assim como os 180 minutos da decisão, as penalidades começaram tensas, com dois erros para cada lado: Maycon Lucas acertou o travessão, enquanto João Souto pegou a cobrança de Jefinho. Na sequência, Bruno Menezes chutou por cima e o goleiro do União voltou a brilhar, defendendo a tentativa de João Guilerme.
Na sequência, Wagner, Natan Masiero, Warlei, Gabriel, Léo Machado e Thomaz Carvalho acertaram suas cobranças e levaram a decisão para as alternadas. A emoção voltou a pairar o Martins Pereira nas alternadas, quando João Lucas buscou a tentativa de Ruan e João Souto pegou mais uma batida, desta vez de Tchê Tchê.
Porém, o campeão foi definido logo em sequência. João Lucas voltou a salvar o São José em chute de Tallys e Micael não desperdiçou, dando o título inédito ao time da casa.