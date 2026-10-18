O São José é o grande campeão da Copa Paulista 2026. Na tarde deste sábado (17), o time de São José dos Campos voltou ao Martins Pereira para encarar o União São João, pelo segundo e decisivo jogo da grande final da competição estadual, e após um 0 a 0 no tempo regulamentar, superou o rival de Araras nos pênaltis, por 4 a 3, e levou o título inédito.

O São José agora terá o poder de decidir se disputará a Copa do Brasil ou a Série D do Campeonato Brasileiro 2027, enquanto a vaga restante fica para o União São João, vice-campeão.

A decisão da Copa Paulista começou agitada. Embalado por sua torcida, o São José dominou as ações ofensivas nos minutos iniciais, mas não conseguiu encontrar objetividade e não criou nenhuma chance clara, vendo o União São João equilibrar a partida.