A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário profissional masculino para 2027. As datas consideraram a paralisação para a Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil. O Mundial será disputado entre os dias 24 de junho e 25 de julho. A interrupção é uma exigência da Federação Internacional de Futebol (Fifa) aos países-sede do evento.

Dos 78 locais selecionados pela entidade para treinamentos das seleções e jogos da Copa, 55 são normalmente utilizados por times das quatro divisões nacionais masculinas.

A Série A do Brasileirão começa em 27 de janeiro e segue até 1º de dezembro. As 19 rodadas do primeiro turno serão disputadas nos primeiros seis meses da temporada. A competição será paralisada em 17 de junho para a Copa Feminina e retomada no dia 28 de julho.