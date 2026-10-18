A equipe de atletismo da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) conquistou um importante resultado no Campeonato Brasileiro Sub-16 de Atletismo, realizado entre os dias 9 e 11 de outubro, na Pista de Atletismo Ícaro de Castro Melo, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O principal destaque da delegação foi a atleta Rafaella Gomes Mota de Souza, que garantiu a medalha de prata nos 1.500 metros com obstáculos, sagrando-se vice-campeã brasileira da prova. A atleta também competiu nos 1.000 metros rasos, prova em que terminou na 10ª colocação.

Organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), a competição reuniu mais de 2 mil atletas de todo o país, proporcionando disputas de alto nível técnico e uma importante oportunidade de desenvolvimento para os jovens talentos do atletismo nacional.

Além da medalha de Rafaella, a ABDA teve outros resultados expressivos. Keise Emanuelly Nicacio conquistou a 5ª colocação nos 300 metros com barreiras, enquanto Luís Otávio Esborini Ribeiro terminou em 7º lugar nos 1.000 metros rasos.