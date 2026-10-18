A equipe de atletismo da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) conquistou um importante resultado no Campeonato Brasileiro Sub-16 de Atletismo, realizado entre os dias 9 e 11 de outubro, na Pista de Atletismo Ícaro de Castro Melo, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O principal destaque da delegação foi a atleta Rafaella Gomes Mota de Souza, que garantiu a medalha de prata nos 1.500 metros com obstáculos, sagrando-se vice-campeã brasileira da prova. A atleta também competiu nos 1.000 metros rasos, prova em que terminou na 10ª colocação.
Organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), a competição reuniu mais de 2 mil atletas de todo o país, proporcionando disputas de alto nível técnico e uma importante oportunidade de desenvolvimento para os jovens talentos do atletismo nacional.
Além da medalha de Rafaella, a ABDA teve outros resultados expressivos. Keise Emanuelly Nicacio conquistou a 5ª colocação nos 300 metros com barreiras, enquanto Luís Otávio Esborini Ribeiro terminou em 7º lugar nos 1.000 metros rasos.
Na marcha atlética, Emanuelly Vitória da Silva Romero ficou em 7º lugar nos 3.000 metros, e Eloise de Miranda terminou na 8ª colocação.
Nas provas combinadas, Victor Gabriel da Costa Boldan conquistou o 12º lugar no hexatlo, seguido por Brenno dos Santos da Silva Filho, que terminou na 21ª posição.
Já Ana Beatriz Pereira Tavares competiu nos 75 metros e avançou às semifinais. Isabella Camargo de Mattos participou dos 75 metros e dos 250 metros, avançando às semifinais nesta última prova. Miguel Augusto Vieira representou a equipe nos 100 metros e nos 300 metros com barreiras.
Nas provas de revezamento 4x75 metros, as equipes da ABDA também marcaram presença. No feminino, o quarteto formado por Isabella Camargo de Mattos, Rafaella Gomes Mota de Souza, Emanuelly Vitória da Silva Romero e Keise Emanuelly Nicacio conquistou a 10ª colocação. No masculino, Victor Gabriel da Costa Boldan, Brenno dos Santos da Silva Filho, Luís Otávio Esborini Ribeiro e Miguel Augusto Vieira terminaram na 13ª posição.
Além dos resultados, a participação no Campeonato Brasileiro teve um significado especial para o desenvolvimento do atletismo da ABDA. Atletas da categoria Sub-14 também integraram a delegação e tiveram a oportunidade de disputar seu primeiro campeonato nacional, vivenciando o ambiente de uma competição de alto nível e adquirindo experiência para os próximos desafios.
Para o coordenador de atletismo da ABDA, Neto Gonçalves, o desempenho da equipe foi positivo, tanto pela conquista da medalha quanto pela oportunidade de crescimento dos atletas mais jovens.
A participação reforça o trabalho de formação esportiva desenvolvido pela ABDA, que busca aliar resultados competitivos ao desenvolvimento de jovens atletas, preparando-os para novos desafios no cenário estadual e nacional.