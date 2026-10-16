A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), está na Câmara Municipal na tarde desta sexta-feira (16), onde são realizadas as oitivas da Comissão Processante (CP) do Lixo. A presença ocorre no mesmo dia da prisão e posterior exoneração de Renato Purini, marido da prefeita e agora ex-secretário de Governo de Bauru. A sessão é transmitida ao vivo pelo canal da TV Câmara Bauru no YouTube.

Conforme o JC/JCNET noticiou, a reunião ocorre já na fase de instrução do processo, aberta após a Comissão decidir, na última segunda-feira (5), pelo prosseguimento das três imputações da denúncia contra Suéllen. A possibilidade de ouvir a prefeita antes das testemunhas foi levantada pelo vereador Eduardo Borgo (Novo) na petição protocolada na última quarta-feira (7). O denunciante pediu prioridade para o depoimento em razão do estágio avançado da gestação da prefeita. Segundo o parlamentar, a proximidade do parto e a gravidade dos assuntos tratados pela Comissão justificam a antecipação. O requerimento também prevê a possibilidade de novo depoimento, caso provas produzidas posteriormente exijam esclarecimentos adicionais sobre os fatos já tratados na denúncia.

A prisão de Purini ocorreu um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) coordenado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP). Com autorização da Justiça, os policiais o prenderam na residência do casal. Ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Bauru. O advogado de Renato e da família Rosim, Jeferson Machado, esteve na CPJ e optou por não falar com a imprensa. O espaço permanece aberto para manifestações. A Secretaria de Comunicação do Município confirmou o depoimento presencial da prefeita hoje.