A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), vai abrir, de segunda-feira (19) a quarta-feira (21), o cadastro para a 11ª etapa de castração gratuita de cães e gatos do programa Amigo Caramelo, no Mary Dota. As inscrições serão presenciais, das 8h às 13h, na Regional do bairro, localizada na rua Ruth Rodrigues Maduro dos Santos, quarteirão 1. Ao todo, serão disponibilizadas 800 vagas, ou até que todas sejam preenchidas. Cada tutor poderá inscrever até cinco animais.



As castrações contemplam cães e gatos, machos e fêmeas, e serão realizadas de 29 de outubro a 1º de novembro, em uma unidade móvel instalada na Regional do Mary Dota. Além do procedimento cirúrgico, os animais receberão um microchip de identificação.

Para realizar o cadastro, os tutores devem ter 18 anos ou mais, residir em Bauru e apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. No momento da inscrição, também receberão orientações sobre a consulta, a cirurgia e os cuidados necessários no pós-operatório, cujo período de recuperação é estimado em dez dias.