A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), vai abrir, de segunda-feira (19) a quarta-feira (21), o cadastro para a 11ª etapa de castração gratuita de cães e gatos do programa Amigo Caramelo, no Mary Dota. As inscrições serão presenciais, das 8h às 13h, na Regional do bairro, localizada na rua Ruth Rodrigues Maduro dos Santos, quarteirão 1. Ao todo, serão disponibilizadas 800 vagas, ou até que todas sejam preenchidas. Cada tutor poderá inscrever até cinco animais.
As castrações contemplam cães e gatos, machos e fêmeas, e serão realizadas de 29 de outubro a 1º de novembro, em uma unidade móvel instalada na Regional do Mary Dota. Além do procedimento cirúrgico, os animais receberão um microchip de identificação.
Para realizar o cadastro, os tutores devem ter 18 anos ou mais, residir em Bauru e apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. No momento da inscrição, também receberão orientações sobre a consulta, a cirurgia e os cuidados necessários no pós-operatório, cujo período de recuperação é estimado em dez dias.
Antes da castração, os animais deverão permanecer em jejum de alimentos e água por, pelo menos, oito horas, conforme as orientações fornecidas pela equipe responsável, para reduzir o risco de complicações.
PROGRAMA
O programa Amigo Caramelo foi criado para fortalecer as políticas públicas de proteção animal e ampliar a oferta de castrações em Bauru, contribuindo para o controle populacional de cães e gatos no município.
Desde setembro do ano passado, foram realizadas dez etapas do programa, que contemplaram a Vila Universitária, o Núcleo Bauru 22, o Jardim Ouro Verde, o Nova Esperança, a Vila São Paulo, a Vila Santa Luzia, o Jardim Vânia Maria, o Parque Santa Edwirges e o Mary Dota, além do distrito de Tibiriçá.
O serviço é executado por uma empresa contratada por meio de licitação. A Prefeitura disponibiliza um veículo do próprio município, adaptado para a realização das consultas, enquanto a empresa fornece a unidade móvel utilizada nas castrações.
O serviço oferecido pelo Castramóvel complementa o trabalho realizado pela Semab por meio do Programa de Controle Ético da População Canina e Felina do Município de Bauru. Nesse modelo, clínicas veterinárias particulares são contratadas, também por licitação, para realizar castrações gratuitas de cães e gatos pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social.