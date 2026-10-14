Adolescentes de 13 a 18 anos interessados em refletir sobre o futuro, descobrir possibilidades e transformar sonhos em planos podem se inscrever gratuitamente no Congresso LideraJovem 2026, que será realizado nos dias 7 e 8 de novembro, no Recinto Mello Moraes, em Bauru. As inscrições seguem até 28 de outubro pelo site www.liderajovem.org.
Com o tema “Desperte o que te Move”, o Congresso convida os participantes a pensar sobre o que inspira suas escolhas e como as conexões que constroem, nas redes e nas relações pessoais, influenciam suas trajetórias. A proposta é oferecer espaço para que os adolescentes reconheçam seus interesses, ampliem suas perspectivas e reflitam sobre o papel que podem assumir na construção do próprio projeto de vida.
“Será um final de semana de imersão, onde os adolescentes terão a oportunidade de refletir sobre o seu futuro e o seu projeto de vida. Além disso, poderão fazer novas amizades e contar com o apoio dos facilitadores voluntários que estarão lá para contribuir com essas reflexões”, destaca Danieli Roza, gerente de projetos do Instituto LideraJovem.
Durante os dois dias, a programação reunirá palestras, atividades em grupo e momentos de integração voltados ao autoconhecimento, ao planejamento de vida e à construção de sonhos e metas. Entre os destaques está o jornalista Evandro Cini, que conduzirá um workshop no domingo, 8 de novembro, às 9h. Com experiência em jornalismo televisivo e na cobertura de acontecimentos que mobilizaram o país, ele compartilhará sua trajetória profissional com os adolescentes, ampliando o contato dos participantes com diferentes experiências e possibilidades para o futuro.
Transformar sonhos em realidade
Com mais de duas décadas de trajetória, o Congresso já impactou mais de 5 mil adolescentes. Uma dessas participantes é Yasmin Rodrigues, que, aos 15 anos, participou pela segunda vez do Congresso LideraJovem de Lençóis Paulista, em 2025.
“O Congresso com certeza pode contribuir para o meu futuro. Através dele, posso ampliar minha visão de mundo, desenvolver habilidades e adquirir conhecimentos que vão agregar muito à minha trajetória. Um dos ensinamentos mais valiosos que aprendi aqui e que levaria para todos os jovens do mundo, é: aproveitem todas as oportunidades, experiências e aprendizados que surgirem. Tudo isso faz diferença e soma no nosso futuro”, destaca Yasmin.
Esta será a segunda edição em Bauru realizada pelo Instituto LideraJovem, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Bauru e da Wise Madness. Com origem em Lençóis Paulista, o Instituto vem ampliando sua atuação para outros municípios, levando a mais adolescentes oportunidades de aprendizado, participação e desenvolvimento. O retorno do Congresso a Bauru fortalece esse movimento de expansão, incentivando os jovens a refletir sobre suas escolhas, construir seus projetos de vida e reconhecer seu potencial para transformar a própria história e a comunidade, fortalecendo o protagonismo.
Após a inscrição, os selecionados receberão uma carta com as informações e orientações para participar do encontro.
Serviço
Congresso LideraJovem 2026 - “Desperte o que te Move”
Datas e horários: 7 de novembro, das 13h30 às 18h30; e 8 de novembro, das 8h30 às 18h30
Local: Recinto Mello Moraes, em Bauru (SP)
Público: adolescentes de 13 a 18 anos
Inscrições gratuitas: www.liderajovem.org
Período de inscrição: de 13 a 28 de outubro de 2026