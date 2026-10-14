Adolescentes de 13 a 18 anos interessados em refletir sobre o futuro, descobrir possibilidades e transformar sonhos em planos podem se inscrever gratuitamente no Congresso LideraJovem 2026, que será realizado nos dias 7 e 8 de novembro, no Recinto Mello Moraes, em Bauru. As inscrições seguem até 28 de outubro pelo site www.liderajovem.org.

Com o tema “Desperte o que te Move”, o Congresso convida os participantes a pensar sobre o que inspira suas escolhas e como as conexões que constroem, nas redes e nas relações pessoais, influenciam suas trajetórias. A proposta é oferecer espaço para que os adolescentes reconheçam seus interesses, ampliem suas perspectivas e reflitam sobre o papel que podem assumir na construção do próprio projeto de vida.

“Será um final de semana de imersão, onde os adolescentes terão a oportunidade de refletir sobre o seu futuro e o seu projeto de vida. Além disso, poderão fazer novas amizades e contar com o apoio dos facilitadores voluntários que estarão lá para contribuir com essas reflexões”, destaca Danieli Roza, gerente de projetos do Instituto LideraJovem.