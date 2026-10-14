A equipe da Associação Garra de Tigre de Kung Fu, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) de Bauru, conquistou títulos e medalhas no 5.º Panamerican Kung Fu Championships, realizado em Buenos Aires, na Argentina. O evento continental reuniu no último final de semana 1.200 atletas de 17 países e foi apontado pela organização como a maior edição já realizada.
A Garra de Tigre/Semel contou com quatro representantes na Seleção Brasileira, nas categorias de Taolu tradicional, sendo três atletas de Bauru e um de Florianópolis. Entre os destaques esteve Richard Leutz, que conquistou o ouro nas duas categorias em que competiu: Mãos Livres e Armas Duplas. Com os resultados, Richard completou uma sequência de títulos nos campeonatos Paulista, Brasileiro, Sul-Americano, Pan-Americano e Mundial, encerrando sua participação em todas as competições oficiais da modalidade com vitórias.
A equipe também teve outros atletas no pódio. Pedro Redondo ficou com o vice-campeonato na categoria de bastão, na qual também conquistou o título brasileiro neste ano. Laís Irene Pereira e Cristiano Mansur, representante de Florianópolis, garantiram medalhas de bronze.
PRÓXIMO DESAFIO
Richard e Laís ainda terão mais uma competição neste ano. Os atletas disputarão o Li Fei Lin Tanglang Quan International Championship Brazil 2026, evento internacional marcado para os dias 31 de outubro e 1º de novembro, em Santo André (SP). Enquanto isso, a equipe da Garra de Tigre/Semel já iniciou o planejamento para a temporada de 2027, com a definição de novos atletas e categorias. Os treinamentos para o próximo ciclo começaram nesta semana.