Bauru recebe neste sábado (17), das 8h às 12h, o Outubro Rosa Longeva 2026, evento gratuito voltado à saúde da mulher, prevenção e qualidade de vida. Promovido pelo médico Diego Camara, o encontro será realizado no Aranda Beach Tennis e contará com palestras, atividades físicas e arrecadação de alimentos para a Associação Bauruense de Combate ao Câncer (ABCC).

O evento marca o encerramento do Circuito Longeva Outubro Rosa, iniciativa que promoveu palestras gratuitas em empresas e instituições de Bauru ao longo do mês. Idealizado pelo médico Diego Camara, o projeto passou pela APAE de Bauru, Legião Mirim, escritório Carrera e Sartorello Advogados e Servimed, entre outras organizações, levando informações sobre prevenção e saúde feminina.

“Nenhuma especialidade cuida da mulher sozinha. O Outubro Rosa abre a porta para falar de câncer de mama, mas a conversa precisa continuar depois que outubro acaba. Prevenção é hábito, não é campanha”, afirma Diego Camara.