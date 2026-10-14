Bauru recebe neste sábado (17), das 8h às 12h, o Outubro Rosa Longeva 2026, evento gratuito voltado à saúde da mulher, prevenção e qualidade de vida. Promovido pelo médico Diego Camara, o encontro será realizado no Aranda Beach Tennis e contará com palestras, atividades físicas e arrecadação de alimentos para a Associação Bauruense de Combate ao Câncer (ABCC).
O evento marca o encerramento do Circuito Longeva Outubro Rosa, iniciativa que promoveu palestras gratuitas em empresas e instituições de Bauru ao longo do mês. Idealizado pelo médico Diego Camara, o projeto passou pela APAE de Bauru, Legião Mirim, escritório Carrera e Sartorello Advogados e Servimed, entre outras organizações, levando informações sobre prevenção e saúde feminina.
“Nenhuma especialidade cuida da mulher sozinha. O Outubro Rosa abre a porta para falar de câncer de mama, mas a conversa precisa continuar depois que outubro acaba. Prevenção é hábito, não é campanha”, afirma Diego Camara.
A programação reunirá profissionais de diferentes áreas para abordar questões relacionadas à saúde feminina. Diego Camara falará sobre medicina da longevidade e saúde da mulher, enquanto Ju Benatti abordará imagem pessoal e autocuidado. Gabriela Gavioli tratará dos direitos das mulheres na área da saúde, incluindo garantias legais relacionadas ao diagnóstico e ao tratamento de doenças.
A presidente da ABCC, Cristina Aidar, também participará do encontro para apresentar o trabalho desenvolvido pela entidade e a importância das ações de apoio a pacientes com câncer.
Além das palestras, a programação inclui yoga, alongamento na areia e beach tennis. As participantes também poderão aproveitar café da manhã, apresentação de DJ, degustações de produtos de marcas parceiras e sorteios de brindes. As primeiras 100 mulheres que chegarem ao local receberão uma camiseta oficial do evento.
A entrada é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Toda a arrecadação será destinada à ABCC, instituição que atua no apoio a pessoas em tratamento contra o câncer em Bauru.
O Outubro Rosa Longeva 2026 é uma realização do médico Diego Camara e do programa Longeva, com patrocínio de Oftalmologia Utyama, Mister Wiz, Cristalins, Souza, Liv Bee Healthy Food, CVB Saúde, La Ganexa, Carlos Volpe Agência de Viagens, Laticínios Mata do Campo e Madelar Casa.
O encontro acontece neste sábado (17), das 8h às 12h, no Aranda Beach Tennis, em Bauru, e é aberto à comunidade.